La Fiamm Siapra firma l’accordo con i sindacati: arrivano bonus, stabilizzazioni e interventi sul sito

Avezzano. È ora al vaglio di circa 400 lavoratori, l’ipotesi di accordo di secondo livello, siglato dall’azienda Fiamm – Siapra e le organizzazioni sindacali Fim – Cisl, Fiom – Cgil e Uilm – Uil, sottoscritta nella sede Confindustria ad Avezzano.

Un accordo che arriva a seguito di uno strappo con i sindacati che ha portato fino allo sciopero.

Punti fondamentali dell’accordo, su cui dovranno ora essere i lavoratori a dire l’ultima parola, sono: stabilizzazioni, aumento del premio di produzione e bonus per chi dona il sangue. La votazione è in corso nella nota fabbrica del nucleo industriale di Avezzano dove si producono batterie industriali e per auto.

Nell’accordo viene riportato anche l’impegno dell’azienda contro le piombimie, la presenza di piombo nel sangue, tramite interventi tecnici sugli impianti.

Grazie a un incessante lavoro dei sindacati, l’azienda riconoscerà anche un premio di 25 euro ai lavoratori che andranno a donare sangue nel giorno di riposo e di 150 euro l’anno per chi non chiederà neanche un giorno di malattia dal primo gennaio al 31 dicembre.

Per quanto riguarda il cambio tuta che impegna tutti i dipendenti per circa 20 minuti al giorno, si è riusciti a ottenere il riconoscimento di un euro al giorno, più gli arretrati: dai 100 ai 300 euro in base all’anzianità di servizio. Nell’accordo sono previste 25 stabilizzazioni subito e altre 20 legate ai pre pensionamenti di altri dipendenti che scelgono di uscire almeno due anni prima dal sito.