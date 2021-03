La Farmacia Santa Caterina ci racconta l’impatto del lockdown sui bambini: le testimonianze dei genitori

E’ ormai passato più di un anno dall’inizio della pandemia e le conseguenze dovute a un lungo periodo di limitazioni e restrizioni iniziano a manifestarsi sia a livello fisico che mentale. Tra i soggetti più colpiti, ci sono i bambini.

Secondo una recente ricerca portata avanti da alcuni studiosi italiani e spagnoli (Mireia Orgilws, Alexandra Morales, Elisa Delvecchio & Co) in cui sono stati interrogati 1143 genitori con figli tra i 3 e i 18 anni, il lockdown ha inciso in maniera significativa sul loro comportamento e sulle loro abitudini. L’85% di madri e padri ha riscontrato in loro noia, difficoltà di concentrazione, irritabilità, ansia e preoccupazione e senso di solitudine.

Sono sempre di più coloro che decidono di rivolgersi ad esperti per cercare di alleviare le sensazioni destabilizzanti di cui si rendono inconsapevolmente protagonisti i loro bambini.

A confermarlo è la Farmacia Santa Caterina di Avezzano che negli ultimi mesi ha registrato un aumento di richieste di supporto da parte di alcune famiglie.

Con l’aiuto di figure professionali quali pediatri e/o psicologi, anche il team della realtà avezzanese cerca di accompagnare e guidare chi lo necessita verso la strada più giusta da percorrere, al fine di permettere ai più piccini di affrontare serenamente questo complesso periodo, per quanto possibile.

“Ansia e stress causati da una mancanza di tempo libero da trascorrere all’aria aperta con amici o facendo sport per sfogarsi, così come erano abituati a fare prima. Lo stato di agitazione che li pervade è un sintomo che sempre più madri e padri ci fanno presente recandosi in farmacia. Diverse sono le problematiche in base anche alle fasce d’età e diverse le soluzioni e i consigli che forniamo, accompagnati sempre dalla collaborazione di altri specialisti”, ha raccontato il team.

“Solo per fare qualche esempio, nelle ultime settimane”, continua , “abbiamo consigliato a chi manifestava agitazione e irritabilità nel comportamento dei propri figli integratori alimentari a base di estratti vegetali (tiglio, camomilla, escolzia, griffonia). Tiglio ed escolzia, infatti, sono utili per promuovere il rilassamento in caso di stress e il sonno mentre la camomilla e la griffonia favoriscono il rilassamento e il benessere mentale”.

“Un’altra soluzione da utilizzare”, ha concluso, “consiste in prodotti con estratti liofilizzati di passiflora che promuovono il rilassamento durante la giornata e il raggiungimento di un equilibrio e uno stato di tranquillità che favoriscono sonni sereni. E ancora, per ridurre la tensione e fornire un effetto calmante naturale, sono ideali anche integratori a base di sciroppo con estratti di fiori d’arancio, melissa, luppolo, vitamina b6, magnesio e fosforo”.

Farmacia Santa Caterina Avezzano, via M.A. Colonna 30A, Avezzano (AQ).

