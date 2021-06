La Farmacia De Bernardinis lancia sconti e promozioni gluten free con Piaceri Mediterranei

Se siete amanti dei prodotti buoni e gustosi senza glutine alla Farmacia De Bernardinis c’è qualcosa per voi! Nel grande store dedicato ai celiaci Piaceri Mediterranei con le sue prelibatezze dolci e salate ha conquistato un ampio spazio. L’azienda impegnata da oltre vent’anni a fianco dei medici e degli esperti del settore nello studio e nella diagnosi dell’intolleranza al glutine, con importanti riconoscimenti in campo internazionale, ha creato una serie di iniziative per i celiaci.

Proprio in questi giorni, infatti, in collaborazione con la Farmacia De Bernardinis ha lanciato una super offerta per chi ama il calcio. Se cercate qualcosa da sgranocchiare guardando gli Europei ci sono i grissini classici, integrali e al sesamo di Piaceri Mediterranei. Acquistandone due pacchi avrete una birra in omaggio da bere davanti alla tv.

Se poi volete assaporare la linea completa di prodotti senza glutine di Piaceri Mediterranei che vi permette di scoprire o riscoprire tutti i fantastici sapori della cucina tradizionale italiana con tante squisite specialità per un’alimentazione buona e sana basata sui principi del modello alimentare mediterraneo, lo stile nutrizionale e di vita da sempre riconosciuto come il più salutare e equilibrato c’è un’altra novità!

La Farmacia De Bernardinis ha deciso di fare un regalo agli amici celiaci. Vi sarà consegnata una tesserina e a ogni prodotto senza glutine della linea Piaceri Mediterranei vi sarà consegnato un timbro. Quando ne avrete collezionati 10 vi sarà consegnato un prodotto in omaggio di Piaceri Mediterranei. Non vi resta che iniziare la raccolta punti!

#adv