La diocesi in preghiera per le vocazioni, veglia con il vescovo Giovanni Massaro

Avezzano. In occasione della giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, il Centro vocazionale diocesano «Don Gaetano Tantalo», guidato da don Gabriele Guerra, organizza la veglia diocesana di preghiera per le vocazioni. L’appuntamento è per sabato e sarà presieduto dal vescovo dei Marsi, monsignor Giovanni Massaro, alle 21, presso l’istituto “Don Orione” di Avezzano, nella chiesa della Madonna del Suffragio. Il tema che guiderà la veglia sarà «Fare la storia» e prende spunto dall’Enciclica di papa Francesco “Fratelli Tutti”.

Fare storia è l’invito ad essere protagonisti delle proprie scelte, condizione fondamentale è porsi in un atteggiamento di ascolto, essere capaci di abitare il silenzio, di lasciarsi incontrare in profondità dal Signore che ama e chiama, in un atteggiamento di fiducia nello Spirito Santo che opera in noi, nella storia, nelle persone che incontriamo.

Il nostro compito è “fare la nostra storia”, essere protagonisti della vita nel quotidiano, assumerci la responsabilità di vivere. Solo così possiamo rispondere alla chiamata e concretizzare la nostra vocazione, assumendo il dono che ci è stato dato con responsabilità.