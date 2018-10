La Dark Polo Gang arriva ad Avezzano, il gruppo fenomeno del trap incontra i fan al centro commerciale I Marsi

Avezzano. La Dark Polo Gang arriva ad Avezzano e incontra i fan in occasione dell’uscita del nuovo album “Trap Lovers”. Il gruppo fenomeno musicale del trap, nato a Roma nel 2014 e composto da Tony Effe, Wayne Santana e Dark Pyrex, venerdì 19 ottobre, a partire dalle 17, sarà ospite al centro commerciale “I Marsi” per il firmacopie dell’ultimo album e per incontrare i fan abruzzesi.

La Dark Polo Gang è nota per essere arrivata alla ribalta senza l’aiuto e l’appoggio di una major, avendo prodotto brani musicali e videoclip in maniera autonoma attraverso la propria etichetta discografica indipendente “Triplosette Entertainment”. La quasi totalità delle loro pubblicazioni è prodotta dal beatmaker italoamericano Sick Luke, il quale tuttavia non è parte del collettivo.

ll 28 settembre 2018 viene pubblicato l’album “Trap Lovers”, il primo senza Dark Side e prodotto interamente da Sick Luke: si tratta peraltro del primo lavoro musicale della Dark Polo Gang pubblicato a nome unicamente del collettivo, come testimonia l’assenza dei nomi dei membri del trio nella copertina, cosa che non accade per i lavori musicali ad esso precedenti. L’evento è organizzato in collaborazione con Alla Vigna Events.