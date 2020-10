La danza come metodo per conoscere sé stessi e il proprio corpo, i consigli di Daniela Veneziano

Avezzano. La danza come metodo per conoscere sé stessi e il proprio corpo, ma anche per mettersi in gioco e fare un’esperienza tutta nuova. Alla Five zone fitness center di Avezzano il metodo per l’approccio di grandi e piccoli a una delle discipline più diffuse al mondo è questo. E Daniela Veneziano, responsabile dei corsi di danza moderna, cerca di trasmettere tutto ciò ogni giorno ai suoi allievi che la seguono passo passo alla scoperta di qualcosa di unico che nasce prima di tutto da dentro.

“Questo anno si è aperto con l’open day durante il quale abbiamo fatto conoscere a ragazzi la nostra struttura, i nostri corsi e le nostre coreografie”, ha raccontato l’insegnante, “erano ragazzi che avevano già una buona base sia di conoscenza del corpo, sia delle tecniche e insieme ci siamo divertiti. E’ stato anche un modo per incontrarci dopo tanti mesi, di confrontarci e di tornare a lavorare”.

Una lezione di danza alla Five zone fitness center di Avezzano non è quindi solo tecnica, ma anche introspezione e divertimento. Per questo nei corsi l’insegnante non segue troppo gli schemi ma permette a ogni bambino e a ogni ragazzo di esprimersi, di fare uscire quello che hanno dentro sempre con disciplina e rigore.

“I nostro corsi di danza moderna sono rivolti ai bambini dai 6 ai 10 anni e poi quelli di modern avanzato dai 10 anni in su”, ha continuato la Veneziano, “il lavoro è modulare e cambia in base all’età. I più piccoli li introduciamo alla danza moderna grazie all’insegnamento dei ritmo e di alcuni passi fondamentali per la conoscenza del corpo. E’ determinante l’età nella quale ci si mette in gioco anche per le varie esperienze che si fanno. Con i più grandi, invece, andiamo a lavorare sulle coreografie e sulla tecnica. La danza moderna è un tipo di danza diversa da quella classica, è un’evoluzione che ha movimenti più morbidi e più liberi. Si lavora su un terreno già fertile perché le ragazze e i ragazzi adolescenti hanno già una buona conoscenza e per questo spesso lasciamo spazio all’improvvisazioni per dare loro la possibilità di esprimersi”.

L’insegnante, che da anni segue i ragazzi dopo una sua personale formazione decennale, si sente di dare un consiglio ai genitori che si trovano a dover fare una scelta in tema di sport “la danza è un’attività sportiva completa, che lavora sia sulla sfera fisica, sia su quella della personalità. Consiglio a tutte le mamme e i papà di far provare ai ragazzi la danza perché è una vera e propria disciplina che ha i suoi risvolti positivi anche nella vita”.

Alla Five zone fitness center di Avezzano i corsi di danza con l’istruttrice Daniela Veneziano si svolgono il martedì e venerdì. Dalle 14.30 alle 16 per i più grandi e dalle 18.30 alle 19.30 per i più piccoli.

