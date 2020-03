La croce verde di Civitella Roveto attiva la consegna a domicilio della spesa per anziani e malati

Civitella Roveto. La sezione della Croce Verde locale ha intrapreso, in questi giorni, l’iniziativa di consegnare la spesa gratuitamente a domicilio per chi ne faccia richiesta. In un messaggio alla cittadinanza i volontari spiegano: “Cari amici, ci troviamo tutti a dover affrontare una situazione difficile e ad ognuno di noi è richiesto un grande atto di responsabilità: dobbiamo tutelare noi stessi e le categorie più a rischio, gli anziani, gli affetti da patologie croniche, gli immunodepressi. Per loro stiamo attivando un servizio gratuito di consegna a domicilio nella Valle Roveto, per la spesa (generi di prima necessità), le ricette mediche e i farmaci. In caso di necessità potete prenotare il servizio chiamando il numero 0863.97223″

L’annuncio continua, “È importante aiutarci a dare massima condivisione all’iniziativa presso chi non ha accesso alle informazioni via social! Invitiamo inoltre tutta della popolazione ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni diffuse dal Ministero della Salute e dagli altri organi di governo. Siamo sicuri che tutti insieme potremo superare questo momento, solo se ognuno farà la propria parte”. Una lodevole iniziativa per il bene della comunità.