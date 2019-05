La Croce Rossa italiana presenta il corso d’accesso per nuovi volontari. Occasione per chiunque di fare la differenza

Avezzano. Il prossimo 1 giugno alle 16:30 ci sarà, presso la della Croce Rossa di Avezzano, nella sede in Via Corradini 248, la presentazione del corso d’accesso per nuovi Volontari CRI. Dai 14 anni in su, chiunque potrà entrare a far parte della più grande organizzazione umanitaria al mondo. Presente in 191 stati, risponde a principi cardine come umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità, col mandato imperativo di “salvare vite, cambiare mentalità”. Chiunque può fare la differenza!