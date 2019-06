La corsa di beneficenza “Race for the Cure” arriva in Abruzzo il prossimo 20 settembre, tra gli organizzatori l’associazione “I Girasoli” di Avezzano

Avezzano. La Race for the Cure è una corsa nata a Dallas, negli Stati Uniti nel 1982. Ogni anno nel mondo, ci sono oltre 130 Race che coinvolgono circa un milione di partecipanti. Nel 2000 la Race for the Cure è arrivata in Italia, a Roma, nello splendido scenario del Circo Massimo, spostandosi poi in altre location. L’attrice Rosanna Banfi è la testimonial delle “Donne in Rosa”. Madrina della manifestazione, praticamente da sempre, è l’attrice Maria Grazia Cucinotta. Insieme prestano generosamente il loro volto e la loro voce per le tante iniziative di sensibilizzazione e di promozione dell’evento. Nel 2007, visto il successo sempre crescente ottenuto nel corso degli anni, la Race ha varcato i confini della Capitale

per raggiungere anche altre città italiane.

Con i fondi raccolti attraverso la Race for the Cure, la Komen Italia, dal 2000 ad oggi ha raccolto e già distribuito circa

4.000.000 € per la realizzazione di oltre 436 progetti di altre associazioni nella lotta ai tumori del seno. Tra questi, corsi

di aggiornamento per operatori sanitari; programmi di educazione alla prevenzione per donne sane e studenti; servizi

clinici per il recupero del benessere psico-fisico delle donne operate ed acquisto di apparecchiature di diagnosi e cura

delle neoplasie del seno.

Da quest’anno la Race for the cure arriva in Abruzzo e precisamente a Pescara. Dal 20 al 22 settembre 2019, 3 giorni di salute, sport e solidarietà. Per tre giorni Piazza Salotto diverrà un villaggio della salute dove le associazioni di volontariato delle

quattro provincie che si occupano di diffondere il concetto di prevenzione per i tumori femminili saranno protagoniste attive del programma e degli eventi che all’ interno del villaggio si svolgeranno

All’ interno del comitato organizzatore per la marsica è presente l’Associazione di Promozione Sociale i girasoli che si occuperà di raccogliere le iscrizioni per la race of the cure di Pescara. A tal fine sono stati predisposti dei punti iscrizioni :

Avezzano: Barber Shop Massimiani SINCE 1998, Via borgo angizia con i seguenti orari martedì – venerdì 17:00-19:00 ( riferimento andrea massimiani 3298773590)

Celano Clinica Immacolata, con i seguenti orari martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso il box ex cassa ticket (riferimento dott.ssa Aceto Filomena 3463600013)

Paterno: Farmacia Stornelli (in definizione giorni ed orari )

Avezzano Associazione i Girasoli, piazzale Kennedy scala D dal lunedì al venerdì con i seguenti orari dalle 10 :00 alle 12:00 (riferimento Barbara de Zanet 3338860886). Runners Avezzano (riferimento Dott.Carmine Silvagni)

le iscrizioni partiranno da martedì 2 luglio, aggiornamenti continui e costanti sulla pagina Facebook

dell’ associazione i girasoli.