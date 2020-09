La Confesercenti si rinnova, lunedì l’assemblea dell’area Avezzano – Marsica

Avezzano. Si terrà lunedì nella sala conferenze della Comunità Montana, l’Assemblea Confesercenti dell’Area Avezzano / Marsica. L’appuntamento è per le 17.30: dopo la registrazione dei partecipanti, i referenti di Confesercenti Abruzzo, Daniele Erasmi (Presidente Regionale) e Lido Legnini (Direttore Regionale), illustreranno il percorso, iniziato tre anni fa, che ha portato Confesercenti alla sperimentazione di una nuova organizzazione sul territorio della Provincia dell’Aquila, per rispondere meglio alle esigenze delle imprese e del territorio.

Una riorganizzazione che fa perno su Confesercenti Abruzzo e scommette sulla regionalizzazione dei servizi ma che al contempo è radicata sui territori ed opera per difendere e valorizzare le peculiarità del sistema commerciale e produttivo delle città e dei borghi delle aree interne dell’Abruzzo. Con il coordinamento di Carlo Rossi (Responsabile per Confesercenti Abruzzo delle Sedi in Provincia dell’Aquila) verrà illustrato il lavoro svolto dalla Confesercenti sul territorio, in particolare l’assistenza ed i servizi erogati dalla sede di Avezzano durante e dopo il lockdown e verranno presentate le indicazioni per la programmazione del prossimo futuro.

A seguire ci sarà la presentazione del candidato presidente e dei membri del nuovo direttivo della Confesercenti Area Avezzano / Marsica, il dibattito e l’elezione. L’associazione di categoria, vista la delicata situazione che stiamo vivendo ed in considerazione dell’autunno “caldo” che attende le imprese, invita i propri iscritti a partecipare. L’incontro è l’occasione giusta per parlare delle problematiche del commercio, dell’artigianato, del turismo e, più in generale delle imprese della Città di Avezzano e della Marsica, nonché delle azioni che insieme si riterrà opportuno mettere in campo nei prossimi mesi.

Ovviamente l’incontro si terrà nel rispetto delle normative anti contagio da Covid-19.