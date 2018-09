La Confcommercio ricorda Massimiliano Bartolotti, il pioniere del turismo montano d’Abruzzo

L’Aquila. Dopo il saluto della deputata Stefania Pezzopane per la scomparsa di Massimiliano Bartolotti, anche Confcommercio esprime il suo cordoglio per la morte dell’imprenditore pioniere del turismo montano d’Abruzzo. Il titolare degli impianti da sci di Ovindoli e presidente della Dmc Abruzzo qualità è morto questa notte a causa di un arresto cardiaco.

“Abbiamo appreso con profondo dolore della prematura ed improvvisa scomparsa di Massimiliano Bartolotti che ci colpisce ed addolora. Uno straordinario imprenditore capace e coraggioso”, si legge in una nota, sempre con lo sguardo orientato al miglior futuro della nostra Terra, appassionato delle nostre meravigliose montagne costantemente al centro delle sue quotidiane ed incessanti attenzioni realizzative che hanno caratterizzato in positivo non solo la crescita del momento o del solo profitto aziendale ma la più complessiva visione del progresso sociale ed economico della nostra regione ed autentico epigono dello sviluppo delle aree interne abruzzesi”.

“Purtroppo non potremo più vedere il suo sguardo sincero ed il suo sorriso gentile che ci mancheranno per sempre”, continuano nella nota.

“L’Abruzzo intero ha perso uno dei suoi figli migliori a cui ognuno di noi dovrebbe dire grazie per quanto ha concretamente fatto, così come dovrebbe essere grato a suo padre Giancarlo pioniere del turismo montano abruzzese ed al al quale unitamente a tutta la sua famiglia , vanno i nostri sinceri e sentiti sentimenti di cordoglio e di affetto che hanno sempre caratterizzato in positivo i rapporti di appartenenza alla nostra Organizzazione. Nel prossimo mese di ottobre proporremo di assegnare il Premio Tenaci Confcommercio alla memoria del nostro associato che tanto amore ed impegno ha donato alla causa del progresso economico e sociale dell’Abruzzo Montano”.