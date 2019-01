La Confartigianato aderisce alla class action collettiva contro il cartello dei costruttori di tir, al via uno sportello gratuito

Avezzano. Confartigianato Imprese di Avezzano aderisce alla class action collettiva contro il cartello dei costruttori di tir e mette a disposizione di tutti gli autotrasportatori interessati uno sportello gratuito per l’assistenza nella compilazione della domanda nella propria sede avezzanese in via S.Donatoni 56.

Con pronuncia del 19 Luglio 2016 la Commissione Europea ha sanzionato i maggiori produttori di autocarri che hanno imposto un aumento dei prezzi dei camion del 15%, ledendo il principio di concorrenza a svantaggio dei consumatori.

Le società e le imprese di autotrasporto che dal gennaio 1997 al gennaio 2011 hanno acquistato o avuto in leasing i propri autocarri da almeno 6 tonnellate dai costruttori Volvo/Renault, Man, Daimler/Mercedes, Iveco, DAF e Scania, hanno potenzialmente diritto al risarcimento e al recupero del sovrapprezzo pagato.

L’Associazione Confartigianato Trasporti è scesa in campo per supportare i propri associati con la più grande azione collettiva in Europa, stimando un risarcimento medio di 10mila euro ad automezzo della massima portata, incrementato del 15% del prezzo di mercato, la cui somma potrà comprendere anche gli interessi e il lucro cessante.

Tutti gli interessati al recupero del maggior prezzo sostenuto possono richiedere un appuntamento contattando i seguenti numeri, dal lunedì al venerdì, allo 0863-413713-26282 o scrivendo una mail a info.confartigianatoavezzano@gmail.com. L’azione non comporta nessuna spesa legale.