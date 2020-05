La concessionaria Sterpetti si aggiudica il Volkswagen Award 2020: “orgogliosi di rappresentare questo territorio”

Avezzano. La concessionaria Sterpetti si aggiudica il prestigioso “Volkswagen Award 2020”. Un’azienda storica punto di riferimento del marchio automobilistico nella provincia dell’Aquila non solo per il marchio Volkswagen ma anche per Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep e Lancia.

Grazie questo ultimo riconoscimento si riconferma tra le migliori d’Italia vincendo, a solo due anni dall’apertura del nuovo marchio Volkswagen, l’importante premio.

Si tratta di un riconoscimento che viene conferito alle Concessionarie ufficiali che durante l’anno si sono contraddistinte per la soddisfazione dei clienti che hanno acquistato un nuovo modello Volkswagen e la meticolosità in tutti i servizi di manutenzione e assistenza. L’esperienza di acquisto alla Sterpetti Augusto & C. Srl è curata in ogni dettaglio, con offerte chiare, offrendo ai clienti un servizio dedicato nella consulenza e assistenza in tutte le fasi di scelta e acquisto della vettura.

“Siamo orgogliosi di rappresentare questo territorio anche per il marchio Volkswagen”, ha spiegato il patron Leonardo Sterpetti, “questo obiettivo, raggiunto in così breve tempo, ci ripaga di tutti gli sforzi sostenuti, anche in un momento delicato come quello che il nostro Paese e il mondo intero sta vivendo. Un riconoscimento che va condiviso con tutto il nostro team, cortese e professionale, con la missione di fornire quotidianamente un servizio di altissimo livello e di soddisfare le esigenze di ogni cliente”.