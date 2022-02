La Concessionaria Sterpetti ottiene il Customer first award for excellence

Nuovo riconoscimento alla concessionaria automobilistica Sterpetti di Avezzano che ha ottenuto il “Customer first award for excellence”. Si è classificata tra le prime in Italia e in Europa ed è stata l’unica in in Abruzzo a ottenere il riconoscimento. Si tratta di una certificazione riservata alle concessionarie Fca (Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Abarth e Lancia) capaci di superare le aspettative dei clienti in ciascuna fase dell’esperienza quando si recano in sede.

Sono state premiate solo 26 concessionarie in tutta Europa e questo rende onore al lavoro svolto dall’azienda abruzzese e ai suoi dipendenti perché il premio scaturisce proprio dalle votazioni che esprimono i consumatori, sia clienti privati che “Fleet by Dealer”.

Questo programma di incentivazione, arrivato in Europa dopo il successo riscontrato in Nord America, era stato presentato da Fiat Chrysler Automobiles l’estate del 2020.

La concessionaria abruzzese è riuscita ad ottenere il riconoscimento già dopo un anno. Non è la prima volta che la società, guidata da Leonardo Sterpetti, riesce a distinguersi, oltre per utili e fatturati annui, anche nella sua rete di vendita e assistenza. Per la Sterpetti si tratta di un importante riconoscimento.