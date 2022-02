La comunità di Paterno dice no al trasferimento di don Patrizio Ciccone

Avezzano. “Don Patrizio non si tocca!”. La comunità di Paterno di Avezzano dice no categoricamente al trasferimento del sacerdote, don Patrizio Ciccone. Arrivato poco più di un anno e mezzo fa nella parrocchia di San Sebastiano don Patrizio, che in precedenza si trovava a Magliano de’ Marsi, sarà trasferito a Pescasseroli.

Una decisione inaspettata che ha scaldato gli animi dei suoi parrocchiani che in questi mesi insieme, seppur con le restrizioni dovute alla pandemia, lo avevano accolto e avevano instaurato con lui un buon rapporto. Il trasferimento di don Patrizio dopo una lunga esperienza a Magliano de’ Marsi, prima al fianco di monsignor Ramelli e poi come guida della parrocchia, era stato salutato con tristezza dai suoi parrocchiani.

Ora, a distanza di poco tempo, accade la stessa cosa e soprattutto in una parrocchia quella di Paterno dove in 10 anni si sono susseguiti sei diversi sacerdoti. Il trasferimento di don Patrizio sarà immediato, si parla delle prossime settimane. Andrà a Pescasseroli, dove attualmente la parrocchia è in mano a don Andrea De Foglio che non è chiaro dove sarà a sua volta spostato.

I parrocchiani di Paterno, però, non vogliono arrendersi e sono pronti ad andare avanti con la loro protesta pacifica per fare in modo che don Patrizio non vada via.