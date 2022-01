La comunità di Morino piange la scomparsa di Angela Maria Manni

Morino. Un’altra giovane donna e madre si spegne tragicamente nella comunità marsicana. Angela Maria Manni di 43 anni lascia il marito Alessandro Petricca e le due figlie Gioia e Emma. La donna è venuta a mancare stanotte nella sua abitazione, a causa di una malattia. Nota a molti, insieme al marito aveva un salone di parrucchieri. Le esequie si terranno domani alle ore 15, nella chiesa di Santa Maria in Morino. Sono gradite visite nel rispetto della normativa Anti-Covid. Molto buona e solare, in molti l’hanno ricordata sui social con toccanti messaggi di cordoglio:

“Un colpo al cuore… incredula di fronte alla tua prematura scomparsa! Quando accadono queste cose, le domande, alle quali non trovo risposta, sono molte. Porterò con me il tuo esempio di vita, quella tua gentilezza, quel tuo sorriso rassicurante… l’amore per la tua famiglia… l’amore per la vita. Mamma del Cielo accoglila tra le tue braccia, consola e proteggi la sua famiglia”.

“Non si può dimenticare il tuo sorriso la tua voglia di vivere il tuo bellissimo modo di fare… quando entravo nel vostro negozio avevi sempre un sorriso per tutti anche se in passato la vita non è stata facile con te e con la tua famiglia… ma hai reagito come solo una grande donna sa fare… ti porterò sempre nel cuore per la bella persona che sei… salutami il mio fratellone e buon viaggio dolce e sorridente Angela Maria Lalla Manni”.

“Amica mia, sapere che sei andata in cielo ha creato una crepa nel mio cuore… Immaginare di non vedere il tuo sorriso, la tua spontaneità, la tua fantasia, la tua dolcezza… È una cosa così struggente… Mi mancherai tanto, ma so per certo che nessuno ti dimenticherà mai, perché sei stata sempre una persona speciale e buona con tutti coloro che ti conoscono… lascerai un grande vuoto in tutti noi… Ti voglio bene”.