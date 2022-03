La comunità dei fedeli di San Rocco abbraccia don Andrea De Foglio, la celebrazione con il vescovo

Avezzano. È stato accolto ieri pomeriggio nella parrocchia del Sacro Cuore, conosciuta come di San Rocco, ad Avezzano don Andrea De Foglio. L’ex parroco di Pescasseroli venerdì ha “consegnato” simbolicamente la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo al suo successore, don Patrizio Ciccone, già parroco della chiesa di San Sebastiano di Paterno, frazione di Avezzano.

Don Andrea, avezzanese, ieri è tornato ufficialmente nella sua città ed è stato presentato alla comunità di fedeli di San Rocco dal vescovo dei Marsi, monsignor Giovanni Massaro, con una celebrazione eucaristica.

Il suo ruolo all’interno della grande parrocchia della città sarà quello di vice parroco. Affiancherà infatti don Adriano Principe nell’attività pastorale dando il proprio contributo. Nei prossimi giorni ci sarà inoltre un nuovo ingresso nella diocesi dei Marsi.

Sarà quello del neo sacerdote don Angelo Di Bucchianico al quale il vescovo Massaro ha affidato la parrocchia della frazione di Paterno.

Grande partecipazione per l’ingresso di don Andrea a San Rocco, in tanti da Pescasseroli, un pullman e tanti amici hanno raggiunto la capitale marsicana in macchina per accompagnare don Andrea in questa nuova missione. Presente anche tutta la sua numerosa famiglia con i tanti fratelli, il papà e i nipoti.

Alla fine della messa il benvenuto di don Adriano con un abbraccio fraterno a don Andrea.

