La Cna di Avezzano a sostegno degli autotrasportatori e delle aziende al lavoro in questo periodo difficile

“Il rovescio della medaglia è la pesante situazione che gli stessi titolari delle imprese di autotrasporto vivono sulla propria pelle, senza dimenticare la sezione trasporto persone, altro settore duramente colpito. Auspichiamo misure forti da parte del Governo, non solo in questa fase di stop, ma anche per le previsioni nel medio e lungo termine, considerando anche l’aspetto psicologico e di coscienza da parte delle persone per spostamenti e viaggi. Per ciò che concerne il trasporto merci, stiamo assistendo, ad eccezione dei beni di primaria necessità, ad un calo vertiginoso dei fatturati delle imprese di trasporto e logistica.”, riferiscono il Dottor Fabrizio Belisari, direttore della Cna di Avezzano, unitamente ad Antonella Passio, coordinatrice Cna Fita Avezzano, che chiedono misure urgenti anche per questi settori che rischiano un tracollo senza precedenti. Il Direttore Belisari invita i propri associati Cna o le imprese interessate a delegare la stessa Confederazione, nonché i cittadini iscritti Cna a raccogliere tutte le informazioni che verranno loro tempestivamente fornite, vista anche la predisposizione di una Task Force per tutte le categorie rappresentate.

Si segnala l’indirizzo a cui i propri iscritti possono inviare segnalazioni non contemplate tra quelle oggetto di comunicazione:

[email protected] avezzano.it