La CNA Avezzano appronta un questionario per misurare i disagi arrecati dall’emergenza Coronavirus agli imprenditori

Avezzano. La CNA di Avezzano informa i propri associati che, in considerazione della diffusione del Coronavirus e della correlata emergenza sanitaria che sta provocando un brusco rallentamento delle attività economiche delle imprese operanti nelle aree del contagio con gravi ripercussioni nei vari indotti e filiere economiche di altri territori, è stato predisposto un questionario che ha l’intento di raccogliere riscontri utili a misurare il disagio incontrato dagli imprenditori in questi giorni.

“Il nostro obiettivo – dichiara Fabrizio Belisari, direttore della CNA marsicana – è quello di rafforzare e qualificare la nostra azione di sollecitazione al Governo per indirizzare al meglio i provvedimenti

volti a facilitare il superamento di questa difficile situazione”.

“Un’azione – conclude Belisari – avviata sulla scia di quanto stanno già facendo i colleghi delle altre CNA, ponendoci quindi in un’ottima sistemica. Pertanto invitiamo le imprese a contattare gli uffici della CNA di Avezzano in Via B. Buozzi, 31 ai seguenti recapiti: 0863/414499, 3667151654, [email protected] per ricevere informazioni ed evadere quesiti in merito”.