La clinica Di Lorenzo apre un canale preferenziale per test sierologici e tamponi

Avezzano. La clinica Di Lorenzo punta sulla sicurezza e apre un canale preferenziale per test sierologici e tamponi. L’emergenza coronavirus ha spinto molti a rivedere la loro routine quotidiana. Il mondo del lavoro, come quello della scuola o dello sport, deve assicurare la sicurezza di ogni suo membro. Per questo in molti in queste settimane si stanno sottoponendo a dei controlli per scongiurare la possibilità di aver contratto il virus.

Il laboratorio analisi della clinica Di Lorenzo in questi giorni è preso d’assalto da centinaia di marsicani che vogliono sottoporsi a test sierologici e tamponi. A coordinare tutto è la biologa Giovanna Micangeli, responsabile del laboratorio della clinica di via Vittorio Veneto di Avezzano. Oltre agli esami del sangue in queste settimane lo staff della Micangeli si sta occupando anche di questo tipo di test sia per i pazienti esterni, sia per quelli interni.

“Stiamo effettuando test sierologici da qualche settimana”, ha commentato la dottoressa Micangeli, “siamo inoltre punto di raccolta per i tamponi che vengono prelevati nella nostra struttura e poi analizzati a nei centri accreditato e certificato dalla Regione Abruzzo per tale tipologia di prestazione. Questo tipo di test permette di capire immediatamente se c’è un positivo, per questo in molti lo scelgono prima di iniziare un’attività o per scrupolo personale. Noi eseguiamo i test sierologici nel nostro laboratorio e sappiamo subito se la risposta è positiva o negativa”.

I test possono essere effettuati su prenotazione nel laboratorio analisi della clinica Di Lorenzo. In questi giorni c’è molta richiesta per questo si è deciso anche di allungare l’orario di apertura per riuscire a dare una risposta a tutti.