La classifica dei marsicani più influenti del 2021: menzione speciale per Juan Carrito

Torna anche quest’anno l’attesissima classifica dei personaggi più influenti della Marsica. Un appuntamento che dura ormai da diversi anni e che è diventato una tradizione di fine anno sia per MarsicaLive che per AbruzzoLive. La classifica è un modo per fare luce sui personaggi che, in un modo o nell’altro, hanno fatto parlare di loro durante il 2021. Oltre a imprenditori, politici e personaggi dello spettacolo più in vista, immancabili nei primi posti, ci sono anche delle personalità nuove e forse inaspettate. All’interno della classifica vi sono le figure più influenti, intese come comunicatrici che ogni giorno tengono viva la società, nei propri ambiti e non solo, modellando il modo di pensare e di vivere di un’intera comunità o di un determinato ambito.

L’elenco, come ogni anno, è stato creato valutando numerosi fattori e tenendo conto anche dei personaggi presenti nelle classifiche degli anni precedenti. I nomi sono stati votati da una rappresentanza di diverse centinaia di lettori di MarsicaLive, a cui sono state aggiunte delle new entry che hanno avuto una grande crescita nel corso dell’anno che sta per terminare. Ai voti dei lettori sono stati quindi assegnati punteggi di “peso”, estrapolando e incrociando gli articoli di cronaca del 2021, che hanno tenuto conto del grado di popolarità su media e sui social, per poi incrociarli secondo l’ambito d’influenza. Infine è stato assegnato un coefficiente, maggiore in base a ciò che il personaggio ha fatto di rilevante per il sociale, per la cultura, per l’arte, lo sport o la comunicazione, in special modo per l’anno in corso. Tutti questi parametri hanno dato vita alla classifica che segue.

Quest’anno una menzione speciale la merita sicuramente Juan Carrito, che nonostante per ovvi motivi non possa comparire in classifica, per tutto il 2021 è stato il protagonista assoluto della cronaca, monopolizzando più volte l’attenzione mediatica locale e nazionale. Ma tornando alla classifica ecco di seguito i primi dieci classificati:

1) Monsignor Giovanni Massaro. Al primo posto non poteva che esserci il nuovo Vescovo dei Marsi. L’avvicendamento con Monsignor Pietro Santoro (13°) ha catalizzato per mesi l’attenzione della Marsica intera, che ha accolto con calore e affetto il nuovo vescovo, entrato da subito nel cuore dei fedeli grazie alle sue tante visite sul territorio.

2) Umberto Di Carlo. Sul secondo gradino del podio sale il patron della Tekneko, personaggio vulcanico e poliedrico che ama definirsi agricoltore a titolo principale e imprenditore per caso. L’azienda fondata da Di Carlo, sesta in provincia dell’Aquila per fatturato e con oltre mille dipendenti, anche quest’anno con i suoi servizi ha conquistato nuovi comuni in Abruzzo, Lazio e Puglia. Intanto prende quota anche la Fattoria Di Carlo con capi di allevamento selezionati.

3) Ruben Coco. Non poteva non essere sul podio il poliedrico artista avezzanese, che ha allietato questo 2021 tra gag esilaranti, doppiaggi politicamente scorretti e geniali personaggi inventati. Ruben Coco è finito su “i nuovi mostri” di Striscia la notizia ed è praticamente ospite fisso di Propaganda Live su LA7. Milioni di visualizzazioni e tanto buonumore, gli valgono il terzo gradino della classifica.

4) Mariateresa Letta. L’emergenza profughi afghani è stata per settimane al centro dell’attenzione mediatica nazionale e mondiale, e l’arrivo dei 3.000 afghani ha fatto dell’interporto di Avezzano, gestito dalla Croce Rossa, uno dei più grandi hub d’Italia.

5) Alberta Pelino. Fondatrice di Yas (Young ambassadors society) la giovane avezzanese ha raccolto le idee delle nuove generazioni per il G20, tra cambiamento climatico, occupazione e riduzione delle diseguaglianze, che poi ha portato sui tavoli del G20 di quest’anno. Vive a Londra da qualche anno, ma il cuore della giovane “ambasciatrice” è sempre in Abruzzo.

6) Lucia Di Lorenzo. Un anno difficile anche questo 2021 che si è appena concluso, dove alcuni servizi sanitari essenziali sono stati di fatto surclassati dall’emergenza Covid. Fortunatamente c’è stato chi, sposando l’uso delle nuove tecnologie e l’implementazione di servizi alternativi, ha portato avanti i servizi che le strutture pubbliche causa Covid non sempre riescono a portare avanti. La Clinica Di Lorenzo, amministrata da Lucia Di Lorenzo, rientra sicuramente tra queste eccellenze.

7) Cesare De Cesare. La Saes di Avezzano chiude il 2021 con numeri record e programma un 2022 pieno di obiettivi non meno ambiziosi, dimostrando di avere capacità e risorse per star dietro ad un mercato sempre più esigente. Ma non sono i fatturati e la regolarizzazione dei lavoratori interinali a far salire Cesare De Cesare in classifica, bensì l’assunzione di una ragazza, figlia di una dipendente Saes, morta prematuramente qualche settimana fa. Un bellissimo gesto, che non è passato inosservato.

8) Aleandro Di Paolo. Sale dal 12° all’8° posto l’arbitro avezzanese, che oltre alla riconferma al VAR, quest’anno è stato designato per alcune sfide decisive che hanno deciso le sorti del campionato di Serie A. Ma Di Paolo nel 2021 è sbarcato anche all’estero, dove iniziano a vedere di buon occhio il VAR, e dove hanno un gran bisogno di chi come Di Paolo conosce bene il sistema di Video Assistant Referee.

9) Valeriano Salciccia. New entry al numero 9 dove compare l’amministratore delegato della Salcef, leader globale nel settore delle infrastrutture ferroviarie. Con oltre 1.300 dipendenti e società che operano in quattro continenti, la realtà fondata da Salciccia è sempre più un punto di riferimento anche a Piazza Affari, dove nel 2021 ha fatto registrare crescite a doppia cifra e fatto volare il titolo in borsa.

10) Nina Palmieri. Sempre sul podio la nota iena avezzanese, sempre più personaggio e volto noto della tv italiana. Anche quest’anno la nostra Nina è co-conduttrice del noto programma di Italia Uno “Le Iene”, ed è sempre in prima linea con le sue inchieste esclusive e con i suoi seguitissimi servizi, sempre dalla parte dei più deboli. Ma quest’anno la Palmieri è stata anche conduttrice della seconda stagione di Naked Attraction, su Discovery+, oltre a far girare la testa ai suoi 500.000 follower di Instagram, che l’hanno incoronata come la Iena più bella.

Variegato anche il resto della classifica, che vede alternarsi medici come Stefano Guarracini (15°) e Tito Marianetti (79°), Maria Proia (21°), magistrato onnipresente sulla cronaca giudiziaria della Marsica, Ernesto Di Renzo (22°) insigne antropologo che insegna a Tor Vergata, o Andrea Iacomini (39°), portavoce Unicef Italia. Presenti anche lo chef Franco Franciosi (11°) e Fabio Rubeo, che guadagna la 14 posizione della classifica per aver aperto Elettroludica, il più grande museo dell’elettronica d’Europa. Al 17° posto c’è Germano Di Cesare, che quest’anno ha vinto il titolo mondiale di natural body building in tre categorie diverse, mentre al 29° Felice Graziani, deus ex machina del Circuito di Avezzano, la manifestazione che ormai è un evento mondiale per le auto d’epoca. Al 34° posto c’è Ercole di Montagne Selvagge, che oltre a diffondere una sana cultura della vita in mezzo alla natura quest’anno si è cimentato nella riscoperta e tracciamento del “Sentiero di Corradino”. Una new entry, inclassificabile ma inevitabile, è il 25° posto di Valter Viola, che con il suo divertentissimo “…è pandemia!” è riuscito a farci sorridere anche del Covid, nemico numero uno degli ultimi due anni.

Molto nutrita anche la presenza di uomini delle forze dell’ordine, che si apre con il 18° posto di Fabrizio Venturini, quest’anno nominato dirigente superiore della Polizia di Stato, un grado equivalente a quello di generale, il 19° posto di Luca Montanari, che scala la classifica grazie all’accorpamento della Polizia Municipale di Avezzano e Celano, e Matteo Di Fabio (66°), finanziere e attento sindacalista del sindacato GdF, oltre che poliedrico artista.

Ben rappresentato anche il mondo politico. Al 26° posto c’è il vice sindaco di Avezzano Domenico Di Berardino e al 28° Tiziano Genovesi, che in seguito alla sospensione di Giovanni Di Pangrazio (46°), di fatto gli hanno rubato la scena uno come capo della maggioranza, l’altro dell’opposizione. 36° posto per Mario Quaglieri e 43° per Lorenzo Berardinetti, quest’ultimo sempre più impegnato nella valorizzazione turistica del Cammino dei Briganti, che anche quest’anno ha portato migliaia di persone tra le montagne della Marsica, come anche Enzo di Natale (45°), sindaco di Aielli, paese sempre più punto di riferimento del turismo marsicano. Scende al 50° posto Vincenzo Giovagnorio, che non ha raccolto quanto sperato dalla sua coalizione nell’ultima corsa elettorale per le elezioni provinciali, e al 51° Settimio Santilli, anch’egli alle prese con un 2021 a dir poco difficile per quanto riguarda le vicende giudiziarie. Menzione politica anche per Augusto Di Bastiano (56°) che con il suo “centro giuridico del cittadino” è sempre molto attento alle tematiche sociali di tutta la Marsica. Chiudono la classifica politica il giovane sindaco di Trasacco Cesidio Lobene (63°), la sindaca di Carsoli Velia Nazzarro (64°), Roberto Alfatti Appetiti (69°), Gabriele De Angelis (71°) non tanto perché ex sindaco di Avezzano ma perché coordinatore provinciale di Forza Italia, Massimo Verrecchia (35°), e Simone Angelosante (75°) che pur avendo perso le elezioni di Ovindoli è uno dei pochi consiglieri regionali espressi dalla Marsica, Giorgio Fedele (76°).

Sempre folta la schiera dei personaggi del mondo dell’imprenditoria, Giancarlo Bartolotti (23°), Berto Savina (31°), Walter Aureli (37°), Marco Fracassi (38°) di Confindustria Abruzzo, Pietro Di Massimo (42°) direttore del centro commerciale I Marsi, Sergio e Gianfranco Celi (59°), Stefano Fabrizi (65°) di Confagricoltura, Manuela Morgante (61°) presidente del Cam, Mario Merolli (67°), Antonio Di Cosimo (68°) Federico Piccone (81°), e Antonio Del Corvo (80°)

Molti i personaggi della musica e dello spettacolo, tra cui l’immancabile Lino Guanciale (12°), i gemelli Alessandro e Simone Cianfarani (16°) porno attori avezzanesi che tutti ormai riconoscono come gli eredi di Rocco Siffredi, il trombettista Fabrizio Iacoboni (20°) quest’anno divenuto prima tromba dell’orchestra sinfonica di Praga, il regista Stefano Chiantini (30°), gli attori Corrado Oddi (32°) e Antonio Pellegrini (55°) quest’ultimo insignito del prestigioso premio Crucitti, e Luca Di Nicola (60°).

Ben rappresentato anche il mondo della letteratura, soprattutto al femminile, con Emma Pomilio (24°) e Roberta Di Pascasio (33°) che quest’anno è stata finalista del prestigioso premio Carver, Domenico Paris (52°), che con il suo ultimo libro ha fatto sognare gli appassionati di boxe di mezza Italia. Una menzione speciale la merita Enrico Maddalena (27°) che tra corsi di disegno e di fotografia ormai ha all’attivo numerosi libri, pubblicati per case editrici prestigiose, quest’anno tradotti anche in tedesco. Il mondo della cultura e dello spettacolo è ben rappresentato con lo storico Giovanbattista Pitoni (74°), il maestro Massimo Coccia (57°), il manager dei VIP Settimio Colangelo (77°). Numerosi anche gli artisti, tra cui l’orafo Giuliano Montaldi (41°), il pubblicitario Maicol Palumbo (47°) quest’anno vincitore del cono d’argento e del GWA2021, Valentina De Matha’ (48°) tra i 20 talenti del premio Cairo, Stefano Lustri (58°) Alberto Cicerone (62°) e il fotografo Gianfranco Fortuna (78°).

Il resto della classifica si compone di molti personaggi di rilievo, che ognuno nel loro settore si sono distinti anche in questo 2021, come Franco Colucci (44°) presidente dell’ordine avvocati Avezzano, sempre in prima linea per la difesa del tribunale avezzanese, Piero Cipollone (49°) della Banca d’Italia, Don Claide Berardi (53°) Pierfrancesco Bencivenga (54°) che quest’anno è stato inserito tra i 100 leader del futuro da Forbes Italia, Luca Giannotti (70°) l’ideatore del cammino dei briganti, Alessandro D’Amato (72°) governatore della Misericordia, Maurizio Paoloni (73°) ex numero due dell’anno passato, tornato in corsia per l’emergenza Covid.

Un’ultima precisazione: quest’anno la classifica è orfana dell’imprenditore Leonardo Sterpetti, che per motivi personali ha chiesto di non comparire in elenco.

Di seguito la classifica completa:

1 Monsignor Giovanni Massaro

2 Umberto Di Carlo

3 Ruben Coco

4 Mariateresa Letta

5 Alberta Pelino

6 Lucia Di Lorenzo (manager sanità)

7 Cesare De Cesare

8 Aleandro Di Paolo (arbitro serie A)

9 Valeriano Salciccia

10 Nina Palmieri

11 Franco Franciosi (chef)

12 Lino Guanciale

13 Pietro Santoro (Vescovo dei Marsi)

14 Fabio Rubeo

15 Stefano Guarracini

16 Gemelli Cianfarani (porno attori)

17 Germano Di Cesare campione del mondo di body building

18 Fabrizio Venturini (ufficiale medico Polizia)

19 Luca Montanari

20 Fabrizio Iacoboni (musicista)

21 Maria Proia (magistrato)

22 Ernesto Di Renzo (antropologo)

23 Giancarlo Bartolotti

24 Emma Pomilio

25 Valter Viola

26 Domenico Di Berardino

27 Enrico Maddalena (Fotografo)

28 Tiziano Genovesi (politico)

29 Felice Graziani

30 Stefano Chiantini (regista)

31 Berto Savina

32 Corrado Oddi (attore)

33 Roberta Di Pascasio (scrittrice)

34 Ercole – Montagne Selvagge

35 Massimo Verrecchia (politico)

36 Mario Quaglieri (consigliere regionale)

37 Walter Aureli (imprenditore)

38 Marco Fracassi (pres. confindustria Abruzzo)

39 Andrea Iacomini (portavoce Unicef Italia)

40 Giuliano Montaldi (artista orafo)

41 Pietro Di Massimo (direttore centro commerciale I Marsi)

42 Lorenzo Berardinetti (politico)

43 Franco Colucci (pres. ordine avvocati Avezzano)

44 Enzo di Natale (sindaco di Aielli)

45 Giovanni Di Pangrazio (sindaco di Avezzano)

46 Maicol Palumbo (pubblicitario) cono d’argento

47 Valentina De Matha’ (premio Cairo)

48 Piero Cipollone (banca d’italia)

49 Stefano Pallotta (Presidente ordine dei giornalisti d’Abruzzo)

50 Vincenzo Giovagnorio

51 Settimio Santilli (sindaco di Celano)

52 Domenico Paris

53 Don Claide Berardi

54 Pierfrancesco Bencivenga

55 Antonio Pellegrini

56 Augusto Di Bastiano

57 Massimo Coccia

58 Stefano Lustri (artista)

59 Sergio e Gianfranco Celi

60 Luca Di Nicola

61 Manuela Morgante (presidente Cam)

62 Alberto Cicerone (artista)

63 Cesidio Lobene

64 Velia Nazzarro (sindaco Carsoli)

65 Stefano Fabrizi

66 Matteo Di Fabio (sindacato Gdf)

67 Mario Merolli (imprenditore)

68 Antonio Di Cosimo (imprenditore)

69 Roberto Alfatti Appetiti

70 Luca Giannotti

71 Gabriele De Angelis

72 Alessandro D’Amato

73 Maurizio Paoloni

74 Giovanbattista Pitoni (storico)

75 Simone Angelosante

76 Giorgio Fedele (politico)

77 Settimio Colangelo (VIP manager)

78 Gianfranco Fortuna

79 Tito Marianetti

80 Antonio Del Corvo

81 Federico Piccone