La classifica dei marsicani più influenti del 2019: premio speciale come “personaggio” dell’anno al semaforo T-Red

Torna anche quest’anno l’attesissima classifica dei personaggi più influenti della Marsica. Un appuntamento che dura ormai da diversi anni e che è diventato una tradizione di fine anno sia per MarsicaLive che per AbruzzoLive. La classifica è un modo per fare luce sui personaggi che, in un modo o nell’altro, hanno fatto parlare di loro durante quest’anno. Oltre a imprenditori, politici e personaggi dello spettacolo più in vista, immancabili nei primi posti della classifica, ci sono anche dei personaggi nuovi e forse inaspettati.

L’elenco, come ogni anno, è stato creato valutando numerosi fattori e tenendo conto anche dei personaggi presenti nelle classifiche degli anni precedenti. I nomi sono stati votati da una rappresentanza di diverse centinaia di lettori di MarsicaLive, a cui sono state aggiunte delle new entry che hanno avuto una grande crescita nel corso dell’anno che sta per terminare.

Ai voti dei lettori sono stati quindi assegnati punteggi di “peso”, estrapolando e incrociando gli articoli di cronaca del 2019, che hanno tenuto conto del grado di popolarità su media e sui social, per poi incrociarli secondo l’ambito d’influenza. Infine è stato assegnato un coefficiente, maggiore in base a ciò che il personaggio ha fatto di rilevante per il sociale, per la cultura, per l’arte, lo sport o la comunicazione, in special modo per l’anno in corso. Tutti questi parametri hanno dato vita alla classifica che segue.

Ma prima di entrare nel merito della classifica ci sentiamo di assegnare un premio speciale a “qualcuno” che, se fosse stato una persona, si sarebbe di certo piazzato al primo posto della classifica: il T-Red. Il semaforo di via XX settembre, che ha riempito pagine e pagine di cronaca e intasato i social network, nel bene o nel male è stato di certo il “personaggio” del 2019.

1) Piero Cipollone, originario di Cese di Avezzano, è considerato l’uomo di fiducia del premier Giuseppe Conte. Laureato in economia all’Università di Roma “La Sapienza” e con un master all’Università di Stanford, è autore e co-autore di molti articoli e papers in materia di commercio internazionale, economia del lavoro ed economia dell’istruzione pubblicati in numerosi giornali accademici. Ha insegnato economia all’Università Luiss di Roma e all’ Università dell’Aquila. Dal 1993 Cipollone è assunto in Banca d’Italia, prima nell’ufficio Bilancia dei Pagamenti e poi assume la direzione dell’ufficio Mercato del Lavoro. Nel 2007 viene nominato commissario straordinario e poi presidente dell’Istituto di ricerca Invalsi. Dal 2010 al 2014 è stato direttore esecutivo alla Banca Mondiale in rappresentanza di Italia, Albania, Grecia, Malta, Portogallo, San Marino e di Timor-Leste. Dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2019 è vice capo del dipartimento circolazione monetaria e bilancio. Dal settembre 2018 al settembre 2019 è consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari economici. Chi lo conosce lo definisce un uomo gentile e riservato, che nonostante non ami calcare i palcoscenici pubblici ha giocato più volte un ruolo di prim’ordine accanto al premier sui negoziati della manovra. Giuseppe Conte più volte si è rivolto a lui, ormai suo consigliere economico personale, per capire quanto il governo potesse spingersi oltre nello sforamento del deficit.

2) Umberto Di Carlo, personaggio vulcanico e poliedrico, ama definirsi agricoltore a titolo principale e imprenditore per caso, con grande passione per la musica che coltiva suonando basso e batteria. Presidente e cofondatore con il fratello Tonino Di Carlo della Tekneko Sistemi Ecologici srl società con oltre 800 dipendenti leader a livello nazionale nei servizi di igiene urbana con sedi in Abruzzo, Lazio e Puglia. Molto attivo anche nel settore dell’imprenditoria agricola e dell’allevamento, con un’azienda agricola da oltre duecento capi di bestiame a marchio Igp.

3) Andrea Iacomini, giornalista e portavoce nazionale dell’Unicef Italia, da sempre in prima linea quando c’è da difendere i diritti dei bambini. Tra le sue missioni più importanti ricordiamo quelle in Ghana, Sierra Leone, Libano, Siria, Giordania, Iraq e Kurdistan iracheno, dove ha visitato molti campi profughi e seguito tante attività dell’Unicef. Molto rilevante anche la sua intensa attività sui media contro l’eccidio di bambini in Siria, in Iraq e Gaza, tema cui è molto legato e che lo vede impegnato anche con iniziative e mobilitazioni globali. Ad Andrea Iacomini, che qualche tempo fa scrisse il libro “Il giorno dopo”, ad agosto di quest’anno è stato conferito il premio Internazionale “Ignazio Silone” da parte della Regione Abruzzo.

4) Leonardo Sterpetti quest’anno sale in quarta posizione. L’imprenditore, proprietario di una delle realtà più importanti della Marsica con fatturati da capogiro, continua a far crescere il suo monopolio automobilistico: più di un’auto su due, nella Marsica, passa tramite la concessionaria della storica famiglia Sterpetti. Oltre all’azienda Sterpetti si dimostra sempre molto attento al territorio: a ottobre ha donato un’autoambulanza di ultima generazione alla Croce Rossa di Avezzano ed è ancora il main sponsor della squadra di calcio dell’Avezzano, per la felicità di tifosi e dirigenza.

5) Marco Fracassi guadagna la quinta casella della classifica dopo che lo scorso novembre è stato eletto presidente regionale di Confindustria. Il giovane avezzanese, amministratore unico della Fama Plast, è anche vice presidente della Camera di Commercio dell’Aquila e amministratore unico della società Unica Energia.

6) Lino Guanciale, già vincitore qualche anno fa, anche quest’anno si piazza tra i dieci più influenti della Marsica. L’attore avezzanese, sempre più una presenza fissa nel mondo della televisione e ambasciatore Unhcr (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), è instancabile e sempre disponibile quando si tratta di supportare qualsiasi iniziativa benefica o culturale della Marsica.

7) Nina Palmieri, la nota iena avezzanese, quest’anno guadagna un posto. Personaggio e volto noto della tv italiana, è sempre in prima linea con le sue inchieste esclusive e con i suoi servizi seguitissimi nella celebre trasmissione di Italia Uno “Le iene”. Spesso avvistata in giro per la Marsica, a caccia di storie interessanti da portare all’attenzione del grande pubblico, da quest’anno Nina Palmieri è diventata anche una delle conduttrici del programma, insieme a Veronica Ruggeri e a Roberta Rei.

8) Don Vincenzo De Mario, con il suo originale parchimetro a preghiere, ha guadagnato l’ottava posizione della classifica. Il parroco della Madonna del Passo di Avezzano, con le sue iniziative, ha più volte catalizzato l’attenzione dei fedeli e dei media. Celebre il suo striscione “Domenica aperto” appeso sulla porta della chiesa, quando l’opinione pubblica si interrogava sull’apertura domenicale dei centri commerciali. Ma con il parchimetro a preghiere quest’anno Don Vincenzo è finito sulle pagine di tutti i giornali e ospite di diversi network televisivi e radiofonici nazionali.

9) Aleandro Di Paolo sale di un posto e guadagna la nona posizione in classifica. L’arbitro di calcio professionista, che negli ultimi anni ha scalato velocemente le graduatorie arbitrali, nel 2019 è stato riconfermato al VAR. Dopo 135 partite arbitrate in Serie B e l’esordio in Serie A nel 2013, oggi Di Paolo è l’uomo delle decisioni critiche, quello che guardando il filmato sul piccolo schermo a bordo campo decide gli episodi più difficili e controversi della partita.

10) Berto Savina, imprenditore e patron dell’ItalSav, chiude la classifica dei dieci personaggi più influenti della Marsica. Savina, amico di Fidel Castro, è uno dei più grandi esportatori italiani verso Cuba. Lì ha una catena di oltre 200 negozi, 60 solo nella capitale, nei quali si può acquistare di tutto, dai detersivi ai giocattoli, e ultimamente anche marchi celebri come Benetton, Carpisa e Yamamay. Il suo ingresso in classifica però non è legato all’export, bensì al regalo che quest’anno Savina ha voluto fare alla sua città: un tyrannosaurus rex, un triceratopo e un coccodrillo, che hanno reso possibile l’apertura di un parco a tema giurassico, diventato ormai un punto di riferimento per tutti i bambini avezzanesi e della Marsica intera.

Variegato anche il resto della classifica che vede dall’undicesimo posto in poi alternarsi personaggi come Massimo Verrecchia, quest’anno divenuto il capo di segreteria di Marco Marsilio, e Mauro Passerotti, che in seguito al commissariamento del comune in poche settimane è divenuto incredibilmente popolare. In discesa l’ex sindaco Gabriele De Angelis, che però resta in classifica come imprenditore di successo insieme a Francesco Liberati, fondatore della Bcc, Walter Aureli re delle carote che esporta in tutto il mondo, Cesare De Cesare della Saes e i fratelli Sergio e Gianfranco Celi. Anche il mondo dello spettacolo è ben rappresentato, con Corrado Oddi che anche quest’anno finirà sulle reti tv nazionali interpretando Massimo Carminati, o con Giordano Mazzocchi. Tra i più influenti anche Massimo Coccia e Luca Di Nicola, che nel 2019 hanno festeggiato rispettivamente i 20 anni del concerto di Natale e i 25 del festival di Avezzano. Ottimo piazzamento anche per Emma Pomilio, che quest’anno ha presentato il suo nuovo romanzo, il sesto edito con Mondadori, che sta riscuotendo un enorme successo. Non mancano tra i personaggi più influenti della Marsica i rappresentanti del mondo ecclesiastico: c’è ancora suor Carla Venditti, prima in classifica l’anno scorso, il vescovo dei Marsi monsignor Pietro Santoro e i sacerdoti don Aldo Antonelli, don Claide e don Antonio Allegritti. Tanti anche gli esponenti politici che compaiono in classifica, tra cui i sindaci Lorenzo Berardinetti e Enzo Di Natale, entrambi bravissimi nella valorizzazione turistica dei comuni che amministrano. Seguono anche i consiglieri regionali marsicani, come Giorgio Fedele, Simone Angelosante e Mario Quaglieri. Tra le new entry al femminile troviamo Manuela Morgante, attuale presidente del CAM e Stefania Evandro della compagnia teatrale “Il lanciavicchio”, mentre al maschile l’artista Carlo Di Francesco, il baritono Daniele Antonangeli che quest’anno ha debuttato alla Scala di Milano e l’artista Alberto Cicerone, che ha firmato alcune opere d’arte esposte nella Cappella Sistina. Anche il mondo del volontariato è ben rappresentato, con l’immancabile Maria Teresa Letta, ma anche con Alessandro D’Amato, coordinatore della Misericordia di Marsica e L’Aquila. Nel mondo della medicina svettano i nomi di Fabrizio Guarracini, tra i migliori cardiologi d’europa e di Tito Marianetti, chirurgo maxillo facciale confermato anche quest’anno sulle reti MediaSet. Non potevano mancare infine gli chef, tra cui svettano i nomi di Franco Franciosi, Arianna Gatti e Valerio Centofanti.

Per una scelta ben precisa di redazione quest’anno abbiamo preferito non far comparire in classifica giudici e comandanti delle forze dell’ordine. Di seguito ecco la classifica completa:

11 Massimo Verrecchia (politico)

12 Franco Franciosi (chef)

13 Fabrizio Guarracini (medico)

14 Mauro Passerotti (commissario prefettizio di Avezzano)

15 Massimo Coccia (artista)

16 Daniele Antonangeli (Baritono della Scala)

17 Suor Carla Venditti

18 Don Antonio Allegritti

19 Emma Pomilio (scrittrice)

20 Gabriele De Angelis (ex sindaco di Avezzano)

21 Corrado Oddi (attore)

22 Giordano Mazzocchi (personaggio televisivo)

23 Stefano Pallotta (presidente ordine dei giornalisti d’Abruzzo)

24 Pietro Di Massimo (direttore centro commerciale I Marsi)

25 Cesare De Cesare (imprenditore)

26 Tiziano Genovesi (politico)

27 Walter Aureli (imprenditore)

28 Giuliano Montaldi (artista orafo)

29 Luca Di Nicola (presentatore)

30 Maria Teresa Letta (vice presidente nazionale croce rossa)

31 Don Aldo Antonelli (parroco, giornalista Huffington Post)

32 Gianni Letta (politico)

33 Lorenzo Berardinetti (politico)

34 Carlo Di Francesco (artista)

35 Fabrizio Galadini (sismologo INGV)

36 Tito Marianetti (chirurgo plastico)

37 Sergio e Gianfranco Celi

38 Pietro Santoro (Vescovo dei Marsi)

39 Alberto Cicerone (artista)

40 Manuela Morgante (presidente CAM)

41 Francesco Liberati (bancario/manager)

42 Stefania Evandro (Lanciavicchio)

43 Fabio Neri (Cinema Astra)

44 Giovanni Di Pangrazio (ex sindaco di Avezzano)

45 Arianna Gatti (chef)

46 Camillo D’Alessandro

47 Giorgio Fedele (politico)

48 Enzo di Natale (sindaco di Aielli)

49 Lucia Di Lorenzo (manager sanità)

50 Don Claide Berardi

51 Silvio Paolucci (politico)

52 Giuseppe Di Pangrazio (politico)

53 Ettore Pellegrino (violinista, Direttore artistico Isa e teatro Marrucino)

54 Nazzareno Di Matteo (imprenditore sportivo)

55 Simone Angelosante (politico)

56 Mario Quaglieri (sindaco di Trasacco)

57 Alessandro D’Amato (coordinatore Misericordia Marsica/L’Aquila)

58 Giovanbattista Venditti (sportivo nazionale Rugby)

59 Franco Colucci (presidente ordine degli avvocati di Avezzano)

60 Valerio Centofanti (chef)