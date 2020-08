La classe 1980 di San Benedetto festeggia i 40 anni e lancia un messaggio di incoraggiamento

San Benedetto dei Marsi . I ragazzi della classe 1980 si sono incontrati per festeggiare i loro 40 anni. Anche in tempo di coronavirus. Chi lo avrebbe mai detto: i loro “40” festeggiati in questo periodo anomalo, colpito dal Covid19, che ha portato paura, sconforto e morte in tutto il mondo. Ma questo non li ha fermati.

I ragazzi del 1980 hanno voluto lanciare un messaggio e dire al Mondo di ricominciare a sorridere e di riprendere gradualmente la vita, le abitudini e il quotidiano.

Ecco perché, molto orgogliosamente, hanno deciso di ri-vedersi, di ri-conoscersi, ma soprattutto di dedicarsi una serata tutta per loro, dove gli unici protagonisti “sono stati loro: la generazione che cresce, che si responsabilizza e nello stesso tempo non smette mai divertirsi…”.