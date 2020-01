La città bella, promesse e impegni mantenuti: l’era De Angelis racchiusa in un video

Avezzano. E’ racchiuso in un video un parziale bilancio dei due anni dell’attività dell’amministrazione comunale a firma Gabriele De Angelis. Pubblicato sul profilo facebook dell’ex sindaco di Avezzano poche ore fa, ricorda gli impegni presi e mantenuti nel corso dei ventiquattro mesi in cui è stato primo cittadino. Restyling, decoro urbano, attrazioni e tanto spazio alla cultura e alle iniziative sociali.

“E’ stato un viaggio lungo, pieno di emozioni, lavoro e grandi soddisfazioni. Con un unico obiettivo, portare Avezzano nel futuro”, si legge nell’incipit del video. Si succedono le pagine dei giornali, dove sono raccolte dichiarazioni ed esplicati obiettivi. Su tutti, la concretezza, la lungimiranza e la voglia di uscire fuori dal coro per dare alla città un nuovo volto, più moderno e capace di strizzare gli occhi alle grandi città europee.

La prima tra le opere a essere citate è, non a caso, la mobilità sostenibile. Quella pista ciclabile che tante polemiche ha sollevato ma che, con l’arrivo dei primi caldi e dell’estate, è risultata essere sempre frequentata da ciclisti e famiglie. La volontà di pedonalizzare il centro e chiuderlo al traffico si è ravvisata anche nel restyling di piazza Risorgimento. La nuova fontana, ideata dall’architetto Giancarlo Cardone, deve la sua forma al terremoto di Avezzano del 1915. Un memoriale per non dimenticare.

La cura del verde cittadino è stata indubbiamente tra le attenzioni maggiori dell’amministrazione De Angelis. L’ex assessore all’ambiente Crescenzo Presutti ha avviato e concluso l’iter di restyling di piazza Torlonia, del parco dietro il castello Orsini – rinnovato e dedicato ai martiri di Capistrello – e delle alberature in città. “Guardare al futuro significa anche creare una città a misura di bambino. E quelle ai bambini sono promesse sacre”, recita il video.

Non solo il restyling del verde di piazza Torlonia ma anche la consegna al pubblico – e, quindi ai più piccini- del parco giochi presente al suo interno. Con un’ulteriore particolarità: la presenza di un gioco adatto ai bambini con disabilità. E poi il “DinoPark”, il parco giochi a tema preistorico ubicato nella zona nord di Avezzano, con il duplice obiettivo di regalare alle famiglie un posto dove far divertire i propri figli e, soprattutto, ridare vigore e vivibilità a una zona che in molti hanno ritenuto abbandonata a sé stessa.

Viene ricordata la convenzione tra il Comune di Avezzano e l’Unipegaso, la nuova sede per la facoltà di Giurisprudenza, ma anche l’iter per riprendere in mano il progetto per il nuovo municipio di città, ormai bloccato da anni e in balia degli eventi. Lo storico villino Cimarosa, tra gli edifici più antichi di Avezzano, ha visto svilupparsi un percorso di restauro mirato a riconsegnarlo alla città per farlo diventare un nuovo plesso culturale. Avezzano è tornata alla ribalta nazionale grazie a una mega esercitazione per applicare le tecniche di protezione civile in caso di terremoto.

“Guardare al futuro significa innovare, cambiare, evolversi, per portare beneficio a tutti”, e si apre una finestra sulla rinnovata piazza del mercato, coperta e illuminata per ospitare il mercato a km 0 ed eventi. “La cosa più bella di questo viaggio è stato il calore delle persone, il loro apprezzamento e la voglia di cambiare. Avezzano è tornata a volare. Alto”. Il video si conclude con un paracadutista che sventola il tricolore sul cielo del capoluogo marsicano.