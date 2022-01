La “ciammaruca” torna a casa, recuperato e riconsegnato il lumacone gigante rubato ad Avezzano

Avezzano. La “ciammaruca” rubata torna a casa. Uno dei “lumaconi giganti”, espressione della “Cracking art” che in questi mesi è stata apprezzatissima nella città di Avezzano, è stato recuperato e riconsegnato all’associazione.

A darne notizia, dopo aver denunciato il furto, la stessa Annamaria Taccone, ex candidata sindaco alla città di Avezzano.

“Vince il senso civico”, scrive la Taccone sui social, “vincono le tante persone che si sono attivate. Vince chi non ha fatto spallucce.