La Chiesa marsicana in lutto per la scomparsa di don Ezio Del Grosso, lunedì l’ultimo saluto

Castellafiume. Se n’è andato lo storico parroco di Pagliara dei Marsi, don Ezio Del Grosso. Il sacerdote, nato a San Benedetto dei Marsi, era stato ordinato nel 1952 e subito dopo era diventato parroco di Pagliara dei Marsi. Laureato in teologia, in Pedagogia e subito dopo in Giurisprudenza ha sempre insegnato nelle scuole del territorio materie letterarie. E’ stato a capo dell’istituto diocesano sostentamento clero e giudice nel tribunale ecclesiastico diocesano, in qualità di vicario giudiziale.

Nella sua vita accanto all’attività pastorale ha sempre promosso l’attività letteraria scrivendo numerosi libri e articoli storico – religiosi come il libro “Pagliara dei Marsi”, “Castellafiume, il “mistero dell’Arunzo” e “Castellafiume testimoniata”. Da tempo malato è morto ieri sera nell’ospedale di Pescina. I funerali si terranno lunedì a Capistrello alle 10 nella chiesa di San Giuseppe.