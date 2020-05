La Chiesa di San Francesco eretta a Santuario diocesano apre le sue porte

Avezzano. La Chiesa di San Francesco di Avezzano è stata eretta a Santuario Diocesano. Lo aveva già reso noto il vescovo dei Marsi monsignor Pietro Santoro, parlando della rinascita di questo luogo di culto abbandonato da dieci anni, di proprietà della Provincia dei Frati minori cappuccini d’Abruzzo. “È un grande dono non solo per la Chiesa di Avezzano, ma per tutta la Chiesa, perché la Vergine del Silenzio è Maria che custodiva nel suo cuore le parole di Dio”.

Papa Francesco, in una sua omelia, presentava all’attenzione del popolo cristiano e dei Pastori una particolare dimensione di bellezza e un nuovo titolo con cui invocarla: la Vergine del Silenzio:”penso a quante volte la Vergine Maria ha taciuto, quante volte non ha detto quello che sentiva per custodire il mistero del rapporto con suo Figlio. […J Ma voi pregate la Madonna del Silenzio? […J Il silenzio non si riduce all ‘assenza di parole, bensì nel disporsi ad altre voci: quella del nostro cuore e, soprattutto, la voce dello Spirito Santo”.

Nella Marsica, il culto della Beata Vergine Maria ha sempre assunto caratteri belli e variegati tanto da segnare, attraverso i luoghi di culto edificati in suo onore, i confini e il cuore di questa terra.