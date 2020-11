La casa di cura Di Lorenzo apre il nuovo ingresso dopo il restyling, domenica la benedizione del vescovo

Avezzano. Dopo mesi di lavoro è tutto pronto per l’apertura ufficiale del nuovo ingresso della casa di cura Di Lorenzo. Un momento atteso da mesi che però non sarà proprio come tutti lo avevano immaginato.

“Avremmo voluto che fosse l’occasione per una bellissima festa quella dell’apertura del nuovo ingresso della casa di cura Di Lorenzo”, ha spiegato la proprietaria della struttura sanitaria Lucia Di Lorenzo, “ma in tempi di Covid non è possibile! Nonostante le limitazioni abbiamo deciso comunque di non rinunciare alla benedizione del vescovo dei Marsi, monsignor Pietro Santoro”.

Domenica 8 novembre alle 10.30 il vescovo sarà con la proprietaria della casa di cura, Lucia Di Lorenzo accompagnata dalla dirigenza sanitaria e amministrativa, taglierà il nastro inaugurale per l’apertura del nuovo ingresso ed impartirà la benedizione ai nuovi locali.

L’accesso di Via Amendola in realtà è tutt’altro che nuovo, infatti la prima società di gestione della Casa di Cura è stata fondata il 2 dicembre 1921 e l’attività è iniziata nel 1922. A quasi 100 anni dall’inizio dell’attività torniamo all’originario ingresso.

“La ragione per la quale non abbiamo rinunciato alla nuova apertura”, ha continuato la Di Lorenzo, “benchè non sia possibile organizzare un evento inaugurale, è che con il nuovo ingresso siamo in grado di garantire immediatamente spazi più ampi e molto più accoglienti all’utenza, aspetto che soprattutto in questo momento ci sembra prioritario.

L’ingresso sarà operativo quindi da lunedì 9 novembre e all’interno è anche presente un bar a disposizione dei nostri clienti. A breve, non appena istallato il nuovo ascensore, sarà possibile anche garantire un percorso privo di qualsiasi ostacolo per chi ha problemi di mobilità.

Siamo certi che i clienti della casa di cura lo apprezzeranno e soprattutto ci auguriamo che la festa sia solo rimandata. Probabilmente sarà proprio il centenario della fondazione della casa di cura, il prossimo anno, a fornirci la possibilità di festeggiare la conclusione di tutti i lavori con gli utenti che da sempre ci sostengono”.

