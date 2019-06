La carne di cinghiale come non l’avete mai vista!

Avezzano. Venerdì 28 Giugno alle 20:30 tutti gli amanti della carne di cinghiale non possono perdere la cena organizzata dalla Euro Cash Di Cintio, nota azienda del territorio, per raccontare ad appassionati e gourmet il loro progetto di “cattura programmata”, portato avanti nelle riserve regionali in collaborazione col Corpo Forestale. Per l’occasione Andrea Di Cintio ha chiesto allo chef Manuel Vetrari, del ristorante Pimento, di interpretare alcuni tagli di carne selezionati, con l’obiettivo di far capire la differenza che passa tra una carne di cinghiale “stressata” e una carne “catturata” e controllata meticolosamente attraverso rigidi protocolli sanitari. Piatti elaborati ed accurati che presenteranno la carne in versione gourmet e che sorprenderanno gli ospiti presenti.

A completare un menù di grande qualità, in abbinamento ai piatti saranno poi serviti i vini dell’azienda pescarese Monteselva, realtà che sta avendo un grande successo commerciale, dentro e fuori regione, grazie ad una gamma di vini piacevoli e centrati.

Il costo della serata, vista la qualità della proposta, è assolutamente promozionale: 40€ per un’esperienza da provare!

Per info e prenotazioni:

Tel. 086321678

Cell. 3207707110