La cantante lirica rovetana Giulia De Blasis sarà Musetta nella Bohème: il videomessaggio agli spettatori

Ha calcato palcoscenici di più importanti teatri italiani: Teatro Rossini di Pesaro, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro Comunale di Treviso, Teatro Massimo Bellini di Catania, Teatro Comunale di Modena, Teatro Municipale di Piacenza, Teatro Valli di Reggio Emilia, Teatro Comunale di Ferrara, Teatro Verdi di Pisa, Teatro Goldoni di Livorno, Festival della Valle d’Itria di Martina Franca. Tra i teatri esteri: Philarmonie di Berlino, Macedonian Opera and Ballet, 16th International Festival of dance and Music di Bangkok, Paernu Concert Hall in Estonia, Craiova Opera House in Romania, Magnitogorsk Opera and Ballett in Russia.