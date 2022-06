La campionessa olimpica Elisa Di Francisca ad Avezzano per un allenamento “dal cuore d’oro”

Avezzano. Due ori olimpici, sette ori mondiali e tredici europei, oltre a numerosi argenti e bronzi, compongono solo una parte del palmarès di Elisa Di Francisca, la campionessa italiana di scherma che sabato 4 giugno sarà ad Avezzano, ospite dell’associazione di promozione sociale “I Girasoli”. L’evento rientra nell’ambito degli appuntamenti solidali legati al progetto “In forma col fioretto”, realizzato grazie al supporto di Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, il cui presidente, avv. prof. Emanuele F. M. Emmanuele, ha creduto per primo nel potenziale e nel forte valore sociale dell’iniziativa che in Abruzzo ha trovato la sua prima, storica, attuazione.

L’incontro è previsto a partire dalle 16 all’interno del palazzetto dello sport della scuola media “A.Vivenza” del capoluogo marsicano. L’evento porta il patrocinio del Comune di Avezzano e dalla bottega Katherine B.

“’In Forma col Fioretto’ è stata una grande opportunità che il territorio ha saputo cogliere al volo, a cui le persone potenzialmente interessate hanno partecipato con entusiasmo e fierezza. Esso ci ha insegnato che ci sono nuovi modi da esplorare per avere una vita migliore”, ha dichiarato Benedetta Cerasani, presidente de “I Girasoli”.

Il corso, che ha preso il via lo scorso 9 ottobre, è stato totalmente gratuito ed ha previsto anche altre attività collaterali rivolte al raggiungimento del benessere della persona quali sedute di osteopatia, trattamenti di make up oncologico per non rinunciare al trucco durante i trattamenti antitumorali e consulti con il nutrizionista per adottare una sana e giusta alimentazione durante le cure. Una struttura progettuale unica nel suo genere sul territorio e nel centro sud.