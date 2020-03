La camiceria Lamura Club dona una Tenda pre triage alla Croce Rossa di Carsoli

Carsoli. Una tenda pre-triage è stata donata ufficialmente dalla camiceria Lamura Club al Comitato della Croce Rossa di Carsoli. Per iniziativa della stessa Cri in collaborazione con l’Associazione Edoardo Marcangeli, infatti, era stata intrapresa una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di questa importante struttura che si sta rivelando basilare nella gestione dell’emergenza Sars-Cov 2 e la gestione della malattia Covid19.

Il pre triage sarà gestito dal Comitato Locale della Croce Rossa, e potrà essere dunque fornito in ausilio ai plessi ospedalieri della Marsica, ma potrà essere poi utilizzato anche per altre ed eventuali urgenze.

“Il 20 Marzo – spiega il Presidente del Comitato Locale dottor Luciano Camerlengo – nel valutare con il Delegato dell’area Emergenza quali erano le necessità del nostro Comitato in termini di attrezzature abbiamo concordato di acquistare un Gazebo professionale Kit Rescue per consentire ai nostri equipaggi del 118 di effettuare le operazioni di “spogliamento” in sicurezza e non all’aperto, come avvenuto qualche notte prima per un sospetto COVID-19 risultato poi infondato. Abbiamo fatto fare un preventivo per vedere la somma necessaria all’acquisto e avere un idea di quale entità fosse l’investimento. A questa iniziativa ha dato la propria disponibilità ad aiutarci il Presidente dell’ Associazione “Edoardo Marcangeli” così abbiamo predisposto quanto necessario per la raccolta fondi. Nella giornata di Ieri la famiglia Lamura titolare della omonima azienda ci ha contattati dicendo che avrebbero provveduto loro a donarci questa struttura e oggi la stessa è stata ordinata con consegna prevista per la prossima settimana. Ringrazio, a nome di tutta la Croce Rossa Italiana Comitato di Carsoli, la Famiglia Lamura per la gradita donazione che sarà usata non solo per le operazioni di “svestizione” in questa emergenza ma che avrà un utilità futura per altre attività dell’area Emergenziale e Sanitaria. GRAZIE. Ho sempre sostenuto che un azione sinergica di tutti gli appartenenti alle nostre Comunità consentirà alla nostra Associazione di avere un ruolo di primo piano nella gestione delle Emergenze sia nel nostro territorio che su tutto quello Nazionale. L’ Azienda “Lamura” ha ben compreso quale sia il nostro ruolo nell’assistenza alle Popolazioni nei momento tragici dell’emergenza. Continuiamo nella raccolta fondi per raggiungere gli altri obiettivi che ci siamo dati. Un abbraccio virtuale alla Famiglia Lamura.”