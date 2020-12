“La Borsa di Natale”, la raccolta alimentare per donare un Natale più sereno alle famiglie marsicane in difficoltà

Avezzano. Una raccolta alimentare partita dal basso per aiutare le famiglie marsicane in difficoltà: si tratta dell’iniziativa “La Borsa di Natale“. Con la collaborazione della polizia provinciale, i volontari coinvolti raccolgono e consegnano beni di prima necessità alle famiglie marsicane messe in ginocchio dalla crisi economica e sanitaria, per aiutarle a passare il Natale più serenamente.

La raccolta alimentare si concluderà il 17 dicembre, per poi consegnare i pacchi entro il giorno successivo. L’iniziativa “La Borsa di Natale” riprenderà poi in vista dell’Epifania, con un’attenzione particolare ai più piccini.

Si tratta di un’iniziativa di solidarietà nata in occasione delle festività natalizie, ma i volontari vorrebbero continuare a operare per tutto l’anno, non solo per aiutare concretamente le famiglie più bisognose, ma anche per intercettare situazioni di fragilità non ancora individuate dagli enti preposti.

Il centro spedizioni è situato in via Granatieri di Sardegna, 36.

Per maggiori info, contattare il numero 3282035545.

Clicca qui per accedere al modulo di adesione.