La birra del borgo trionfa all’European Beer Challenge con ReAle Extra, Maledetta ed Equilibrista

Borgorose. La ReAle Extra, l’Equilibrista, la Maledetta e la 16° Vintage conquistano l’Europa. Si è appena conclusa a Londra l’European Beer Challenge, famosa competizione dedicata alla birra, gestita dalla più importante organizzazione di premi per bevande al mondo, inclusi CWSA e Women’s Wine & Spirits Award.

Le birre più interessanti del panorama mondiale hanno combattuto per impressionare 100 tra i più influenti buyers di birra in Europa, selezionati in base a criteri rigorosi. Vincere una medaglia all’European Beer Challenge è il sigillo di approvazione per i produttori di birra che desiderano accrescere la loro visibilità ed entrare nei mercati europei.

Stefaan Anckaert, amministratore delegato di Birra del Borgo, ha così commentato i successi ottenuti: “Da anni ci impegniamo per creare prodotti unici e dal carattere inimitabile, questo riconoscimento per noi è davvero significativo, ci spinge a portare avanti il lavoro sulla qualità e la ricerca iniziato a Borgorose nel 2005 con la nascita del birrificio”.

La ReAle Extra ha ottenuto la medaglia d’oro per la categoria American IPA; Maledetta medaglia d’oro per la categoria Belgan Style IPA; 16° Vintage medaglia d’oro per la categoria Barley Wine e l’Equilibrista medaglia d’argento per la categoria Italia Grape Ale.