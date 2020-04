La Avezzano in emergenza, tuona Marcangeli: “rifletta chi ha commissariato il capoluogo”

Avezzano. Dall’Avv. Giovanni Marcangeli del Foro di Avezzano riceviamo la seguente lettera aperta: “Ho avuto modo di ringraziare gli avvocati Marsicani impegnati a vario titolo nelle amministrazioni comunali ma e’ giusto estendere il ringraziamento dei cittadini a tutti gli amministratori. Si trovano a fronteggiare una calamita unica che coinvolge tutti con rischi gravissimi. E non e’ vero come ha scritto qualcuno che non e’ il momento dei ringraziamenti anzi ! Viene a questo punto da chiedersi : il nostro capoluogo non ha una amministrazione eletta dal

Popolo , non Il Sindaco scelto ed espressione di una maggioranza di cittadini, non ha assessori consiglieri commissioni collaborazione dei rappresentanti dei vari strati e gruppi sociali . Il commissario sta facendo bene il suo compito ed ha sensibilità’ sociale ma e’ solo, non e’ espressione diretta della democrazia .

Ma attenzione : e’ stato anticipato il rinvio delle elezioni amministrative all’autunno , se basta. Ed allora pur essendo io di Carsoli ma quotidianamente presente ad Avezzano da oltre 50 anni ,per studi liceali prima,azione cattolica diocesana,Democrazia Cristiana, professione poi,attività’ politica eamministrativa (Presidente per anni della Unita’ Sanitaria e per due anni della Comunità’ Montana) sociale e di impegno nel Foro, credo di poter rimproverare la classe politica avezzanese , senza distinzione di colori o ruoli, che determino’ per motivazioni non certo di rango ne’ di grande rilevanza per gli interessi della comunità’ avezzanese ,lo scioglimento del consiglio comunale .

Ancora oggi non sono chiare tali.

Motivazioni e comunque sono poca cosa. Certo che non era prevedibile una pandemia ma era facilmente prevedibile ium lungo periodo di assenza di rappresentatività’ democratica . E’ quanto

Basta per invitare tutti i protagonisti degli scontri dell’epoca ad avviare una profonda riflessione sulle conseguenze delle loro azioni politiche ed a fare un passo

Indietro quanto

Meno con i propositi di polverizzazione della rappresentanza con la nascita di gruppi e gruppetti animati troppo spesso da personalismi e protagonismi che nei giorni scorsi e’ stata sotto gli

occhi di tutti . Non si potra’ colmare il vuoto ma si potra’ sperare in un futuro amministrativo più ’ stabile per Avezzano”.