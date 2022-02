La Asl smentisce: “Tamponi tutti processati e domani ne arrivano 17.500, nessun ricorso a laboratori esterni”

Avezzano. “Tamponi tutti processati e domani ne arrivano 17.500, nessun ricorso a laboratori esterni”, la Asl smentisce le dichiarazioni e le dure accuse al presidente della Regione Marco Marsilio, arrivate dai consiglieri regionali Marianna Scoccia e Silvio Paolucci, rispettivamente del Gruppo misto e del Pd.



“Tutti i tamponi anti covid sono stati processati e già domani, tra l’Aquila e Avezzano, verranno consegnati altri 15.000 reagenti per sviluppare i test; nessuno di quelli fatti alla popolazione è stato inviato a strutture esterne all’azienda sanitaria”. Lo afferma il Direttore del Dipartimento Biomedico, dott. Giuseppe Calvisi, in merito a “presunti disservizi nell’effettuazione dei tamponi”.

“All’interporto di Avezzano l’attività di monitoraggio della popolazione non si è mai interrotta e i test sono tutti processati, senza ritardi”, continua la nota, L’azienda, in seguito a un piano di programmazione, ha da tempo stipulato un contratto per la fornitura di 150.000 reagenti, di cui circa 60.000 arriveranno in tempi brevi”

“Smentita seccamente la notizia di un ricorso a laboratori esterni anche da parte del Direttore del Laboratorio Analisi di Avezzano della dott.ssa Rosanna Lorusso.

