La Asl cerca 14 nuovi primari, arrivano i concorsi: ecco l’elenco degli ospedali e dei dipartimenti

Avezzano. “La Asl Avezzano Sulmona L’Aquila apre una nuova stagione concorsuale per la nomina di 14 nuovi primari negli ospedali della provincia dell’Aquila”.

Lo fa sapere la stessa Asl in una nota.

“Grazie alle autorizzazioni della Regione disposte con provvedimento del novembre 2021, oggi il Manager Ferdinando Romano, con la Direzione Aziendale, ha deliberato l’avvio delle procedure concorsuali per il conferimento di incarichi di direttore di struttura complessa. I bandi saranno ora pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale”.

Nello specifico, i concorsi riguarderanno le seguenti unità operative:

denominazione U.O.C. Presidio Ospedaliero Neurochirurgia D.A. P.O. di L’Aquila Pneumologia e U. T.I.R. P.O. di L’Aquila Medicina e Chirurgia d’Accettazione e D’Urgenza P.O. di L’Aquila Laboratorio Analisi P.O. di L’Aquila Otorinolaringoiatria P.O. di Avezzano Anestesia e Rianimazione – Terapia del dolore P.O. di Avezzano Radiologia P.O. di Avezzano Cardiologia e UTIC P.O. di Avezzano Medicina Interna P.O. di Sulmona Ortopedia e Traumatologia P.O. di Avezzano Laboratorio Analisi P.O. di Avezzano Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica Dipartimento di Prevenzione Medicina Legale e Necroscopica Dipartimento di Prevenzione – Area Extraospedaliera Chirurgia e Diagnostica Endoscopica D.A. Dipartimento Chirurgico– Area Extraospedaliera

“È la prima volta, dopo molti anni, che l’azienda sanitaria mette mano, con un così nutrito pacchetto di concorsi, all’assegnazione di incarichi non più temporanei ai vertici delle unità operative complesse. Un forte cambio di passo, rispetto alle gestioni passate, finalizzato a dare un assetto finalmente definitivo a un aspetto cruciale come quello della guida delle unità operative complesse. La nuova stagione dei concorsi dei primari era stata già avviata, nei mesi scorsi, con la nomina dei direttori di Pronto Soccorso di Avezzano e di Chirurgia di Sulmona e in questi giorni, con la conclusione del concorso di Ortopedia dell’Aquila. Prime tre caselle a cui adesso fanno seguito le altre procedure concorsuali. La macchina amministrava della Asl lavorerà secondo la tabella di marcia programmata per portare a termine i 14 concorsi nel più breve tempo possibile. L’espletamento dei concorsi, come noto, ha determinati tempi tecnici ma l’azienda conta di completare tutte le procedure entro l’anno corrente”.

“La designazione dei primari”, dichiara il manager Romano, “permetterà di dare stabilità organizzativa e gestionale ai reparti, superando lo stato di incertezza che per anni è stato causato dal conferimento di incarichi provvisori. I direttori dei reparti potranno pertanto impostare e organizzare al meglio il lavoro in modo da qualificare ulteriormente il livello di assistenza all’utente”