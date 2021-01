L’80per cento dei dipendenti di LFoundry in sciopero, preoccupazione per la riorganizzazione

Avezzano. L’80per cento dei dipendenti di LFoundry in sciopero. Ieri, durante la seconda giornata di astensione dal lavoro, non si sono presentati al turno delle 20 circa l’80per cento dei dipendenti. Per i rappresentanti dei sindacati “continua l’altissima adesione delle lavoratrici e dei lavoratori. Il messaggio è forte e chiaro: discutere il futuro di questo stabilimento a pari dignità. Ringraziamo tutte le colleghe ed i colleghi che stanno sostenendo l’azione di lotta del sindacato”.

Intanto però cresce la preoccupazione per la riprogrammazione in atto all’interno del sito che ha portato poi alla rottura del tavolo con i vertici dello stabilimento la scorsa settimana. “Abbiamo evidenza che in questi giorni c’è una fervente e certosina attività di riprogrammazione delle date di riunioni dipartimentali e di gruppo ma anche di altre attività in generale”, hanno continuato i rappresentanti sindacali di stabilimento,