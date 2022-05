L’8 maggio sarà “Il Giamba day”: Giovanbattista Venditti ad Avezzano per l’addio al rugby giocato

Avezzano. Giovanbattista Venditti saluta il rugby giocato. Domenica 8 maggio l’ex campione delle Zebre e della Nazionale giocherà la sua ultima partita ufficiale. Lo farà con i colori gialloneri dell’ISWEB Avezzano Rugby, la squadra che lo ha lanciato verso il rugby di alto livello. Dopo diciotto anni dall’ultimo match giocato sul campo di via dei Gladioli, ora intitolato all’ex presidente “Angelo Trombetta”, Giamba tornerà a calcare il prato verde sul quale ha coltivato i propri sogni sportivi quando, uscendo dagli spogliatoi, ambiva a vestire la maglia azzurra dell’Italia.

La stessa che ha onorato per 44 volte in carriera (con 8 mete all’attivo) e con la quale ha fatto sognare una generazione di rugbisti che in Venditti hanno riconosciuto un esempio da seguire. In questi anni, l’ex ala di Capitolina, Aironi, Newcastle e Zebre è stato tra i giocatori italiani più amati e seguiti, merito anche delle sue iniziative fuori dal campo. Sempre disponibile e con il sorriso sulle labbra, l’avezzanese è stato spesso protagonista di episodi di solidarietà e beneficenza come quando, durante il lockdown, assieme ai suoi compagni di squadra dell’ISWEB Avezzano Rugby, si è impegnato a portare la spesa a domicilio a chi non poteva uscire.

Un ritorno a casa, laddove tutto è iniziato, per festeggiare assieme alla sua città che in questi anni lo ha supportato e spinto oltre la meta, che si è stretta attorno ai suoi traguardi raggiunti e che non ha mai smesso di celebrarlo. Sarebbe potuto avvenire due anni fa, quando firmò con la società marsicana per chiudere la carriera, ma la pandemia e il blocco dei campionati lo costrinsero a rivedere i suoi piani. Fino ad arrivare al giorno d’oggi.

Il “Giamba day” vedrà l’ISWEB Avezzano Rugby impegnato in una delicata partita contro l’U.S. Roma per restare agganciato alla parte alta della classifica. Sarà una festa, un grande abbraccio all’uomo e al giocatore per tributargli un lungo applauso e un caloroso ringraziamento.

“E’ un giorno particolare, quello che mi appresterò a vivere. L’ennesimo regalo che Giamba farà alla sua società decidendo di salutare il rugby giocato dove, per lui, tutto è iniziato”, dichiara Alessandro Seritti, presidente dell’ISWEB Avezzano Rugby. “Fin dal primo giorno che ho intrapreso questa avventura come dirigente non mi ha fatto mancare il suo appoggio, donandomi sempre consigli frutto della sua esperienza. Continuerà a rimanere un punto di riferimento per me e per la nostra realtà sportiva, e spero che in un prossimo futuro possa di nuovo stupirci vestendo ancora i colori gialloneri. Veramente grazie per tutto”, conclude Seritti.

Domenica 8 maggio

Ore 15.30

ISWEB Avezzano Rugby – U.S. Roma

Stadio “Angelo Trombetta”