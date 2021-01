L-Foundry, tuonano le Rsu: campagna di comando di ferie a tappeto per dipendenti, siamo stufi

Avezzano. “Niente di meglio, per iniziare l’anno in perfetto stile nuova proprietà, che far tornare i conti attingendo dal cassetto delle ferie”. Così le Rsu intervengono sulla questione della turnazione dei lavoratori dell’L-Foundry.

“È iniziata infatti la nuova campagna di comando delle ferie a tappeto che interessa alcuni dipartimenti dello stabilimento”, dicono le Rsu, “ma se conosciamo bene i protagonisti di questa storia è solo questione di tempo e ce ne sarà per tutti. C’è poco da dire sui dettagli, la solita storia: arriva la mail del proprio capo che dice di aver ricevuto una comunicazione da parte dell’ufficio delle risorse umane, con la quale viene richiesto di programmare la fruizione di 2-3 giorni di ferie entro fine mese e e di provvedere alla immediata registrazione sul sistema aziendale”.

“Peccato che questo modo di operare”, sostengono, “violi lo spirito degli accordi sottoscritti sulla fruizione di ferie e par da alcuni anni a questa parte, ispirati al principio banale, ma non scontato, che il riposo è del lavoratore e che una sua corretta programmazione, nel rispetto delle esigenze, sia del proprio gruppo di lavoro (in accordo con il supervisore), che si individualo, è la base della soddisfazione dei bisogni personali ed aziendali”.

“Qualcuno ha dimenticato che l’argomento ferie afferisce alla sfera delle risorse umane”, ricordano, “che significa l’azienda per i dipendenti non l’azienda contro i dipendenti, non del finance e pensa di poterne disporre per far tornare i conti a proprio piacimento, magati in tempo per prendere il bonus individuale per aver rispettato certe scadenze. Ebbene siamo stufi di questo modo di fare”, concludono, “c’è una trattativa delicata in corso, su un tavolo di confronto che richiede il rispetto di alcuni principi per poter restare in piedi: onestà, affidabilità, rispetto e correttezza delle parti”.