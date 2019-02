L-Foundry, cresce la preoccupazione della Fiom Cgil: appello al sindaco, fronte comune per salvare l’azienda

Avezzano. Continua la preoccupazione della Fiom Cgil in merito al caso L- Foundy. Dopo l’avvio dei contratti di solidarietà scattati dal primo dicembre, il sindacato ha chiesto più volte al ministero per lo Sviluppo economico un incontro che però tarda ad arrivare. Per questo la Fiom Cgil si è rivolta al sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, chiedendo di scendere in campo a tutela del sito industriale.

“E se stessimo guardando il dito invece della luna?”, si legge in una nota della Fiom- Cgil, “poiché ormai siamo tutti allenati a riconoscere le armi di distrazione di massa, lasciamo da parte le voci di corridoio, che peraltro rappresentano l’unico argomento da poter discutere visto il silenzio inquietante del management sul futuro e sulle prospettive industriali e occupazionali della più grande realtà produttiva del nostro territorio e la seconda a livello regionale, e stiamo ai fatti”.

“Lo stabilimento perde ben oltre 1 milione di euro al mese”, precisa, “si produce in perdita, da tempo non c’è la possibilità di programmare la produzione per un periodo che vada oltre i 3 mesi, mai prima d’ora si erano rese necessarie fermate tecniche, mentre nel solo mese di febbraio ne sono state programmate ben due, la sostituzione del Mes è al palo e i lavoratori stanno subendo sulla propria pelle gli effetti economici di un CDS miope, a partire dal taglio dalle maggiorazioni”.

“Se fino ad oggi ha prevalso la convinzione che “sarebbero arrivati i nostri”, spiegano i sindacati, “ormai tutti i segnali fanno pensare che i ritardi nei piani di vendita, le riduzioni delle commesse, il mancato passaggio al nuovo sistema operativo, non siano semplici episodi, ma piuttosto precursori di un declino a cui sembra si stia andando incontro”.

“E se poi venisse fuori che quel management che in perfetta solitudine”, continuano nella nota, “si sta arrogando il diritto di determinare e condizionare il futuro di quasi 1500 persone e di un territorio intero, ha deciso si sfilarsi e quindi di prendere le distanze dalle sorti di questo stabilimento, magari ricorrendo a “efficaci” dichiarazioni di atti di responsabilità

o “rassicuranti” prospettive per il futuro?”. “La Fiom continua a ritenere che quando la situazione è complessa c’è poco da sperare nei salvatori della Patria”, concludono, “piuttosto occorre mettere insieme tutte le forze e, con un progetto industriale serio, costruire insieme percorsi che offrano ai lavoratori le dovute garanzie. Si fa quindi promotrice di un’azione di coinvolgimento dell’intero territorio, a partire dal sindaco di Avezzano, al quale è stata inviata una richiesta di incontro urgente”.