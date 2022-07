L’atleta e tecnico Cecere della Asd Arcieri Arcobaleno al XXX Campionato Italiano Tiro di Campagna a Castellarano

Avezzano. L’atleta e tecnico Francesco Cecere, della Asd Arcieri Arcobaleno di Avezzano, parteciperà al XXX Campionato Italiano Tiro di Campagna a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, nella classe Olimpico Master.

Il campionato patirà oggi e andrà avanti fino a domenica 24 luglio 2022.

“Citando la Fitarco (Federazione Italiana Tiro con l’Arco), possiamo dire che “la disciplina arcieristica del tiro di campagna (chiamata “Hunter & Field”, dove la parola “Hunter” indica i bersagli posizionati ad una distanza sconosciuta, mentre “Field” indica i bersagli posizionati ad una distanza conosciuta e dichiarata) è particolarmente adatta a valorizzare i luoghi storici e le bellezze paesaggistiche di un territorio”, perché si svolge lungo dei percorsi in mezzo alla natura”, scrive la società in una nota, “i bersagli, di differente misura, sono disposti ad una distanza che varia entro determinati limiti per l’Hunter ed è fissa per il Field: può variare da un minimo di 5 ad un massimo di 60 metri a seconda della divisione e della classe di appartenenza.

Si può facilmente intuire, quindi, quanto questa sia una disciplina per veri esperti, come lo è Francesco, a cui auguriamo un grande in bocca al lupo (e al giallo) e buone frecce!”.