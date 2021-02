L’ arciere, l’ordine dell’arco. Recensione dell’esordio letterario di Germano Di Mattia

Avezzano. Germano Di Mattia non è nuovo alla valorizzazione culturale e turistica della Marsica e dell’Abruzzo ma questa volta, con il suo romanzo, è riuscito ad allargare l’orizzonte culturale della nostra regione, immettendola in un circuito di tutt’altro livello.

“L’arciere, l’ordine dell’arco” è la storia di Giuseppe D’Arcadia, un giovane mugnaio dell’Abruzzo, che desidera diventare un cantante. Per poter raggiungere questo sogno però sarà costretto ad intraprendere un viaggio, che lo metterà su una strada ben diversa da quella che aveva in mente il giovane prima di abbandonare la sua terra. E così, partendo dalle rive di un lago che ormai non c’è più, il giovane José inizierà un viaggio che lo porterà a conoscere le più affascinanti mete d’Europa e non solo: visiterà Parigi, Milano, Roma, Barcellona, Napoli e Gerusalemme, città che nascondono misteri e simboli, che nel viaggio verranno svelati attraverso sogni e incontri speciali. Il protagonista scoprirà le più misteriose e affascinanti cattedrali gotiche di Francia e d’Inghilterra, come Notre Dames e Chartres, ma anche Mount Saint Michel, da sempre un posto magico legato al culto dell’arcangelo Michele.

Ma quello di José è anche un viaggio alchemico, pieno di significati nascosti e di mentori, pronti a svelare cosa si nasconde nelle profondità dell’animo umano. Sarà proprio grazie a questi personaggi, a loro modo unici ed interessanti, se José riuscirà a scoprire il filo che lega tutti questi luoghi sacri, punti di riferimento delle principali religioni del mondo: Alessandria d’Egitto, Castel del Monte, le piramidi, il santo sepolcro di Gerusalemme, la Siria, il cammino di Santiago, fino a finire a L’Aquila, la città che custodisce l’eredità di Celestino, tesoro inestimabile per l’umanità fatto di pace e riconciliazione.

In definitiva l’esordio letterario di Germano Di Mattia ci ha regalato un libro interessante, pieno di bellissime citazioni e altamente motivazionale, che non solo si lascia leggere con molto piacere, ma che ci da gli strumenti per leggere dentro noi stessi, alla ricerca di quel senso della vita che cerchiamo ovunque, tranne che dentro di noi.