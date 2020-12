Kromoss stabilizza sei dipendenti grazie all’accordo di prossimità, premi produzione ai dipendenti

Aielli. Kromoss stabilizza altri sei dipendenti grazie all’accordo di prossimità e dà premi produzione ai dipendenti per il 2020. Si chiuderà positivamente l’anno nell’azienda che produce profilati in alluminio per grandi e piccoli cantieri di Aielli. Lo scorso anno, infatti, la fabbrica della famiglia Piccone che conta 160 dipendenti aveva deciso di fare ricorso all’accordo di prossimità che supera i vincoli imposti dal decreto dignità e permette agli interinali di rimanere in azienda per 72 mesi. Grazie a questo patto, adottato poi da diverse aziende del territorio, vennero stabilizzati 6 dipendenti ed entro fine anno toccherà ad altri 6.

“L’azienda ha illustrato le criticità legate alla pandemia, le attività svolte per il contenimento del contagio da Covid e la messa in sicurezza dei dipendenti”, hanno commentato Michele Paliani, segretario della Uilm – Uil, e Pierluigi Tempesta, rsu di stabilimento della Uil, al termine dell’incontro che si è svolto ieri con la direzione aziendale Kromoss, rappresentata da Federico Piccone e Gianluca Mari assistita da Emanuele Ciaccia di Confindustria L’Aquila, “nel corso dell’anno la produzione ha registrato delle flessioni ma allo stato attuale vi è la saturazione piena degli impianti, anche se i decreti del presidente del consiglio dei ministri e le restrizioni non permettono un’ampia programmazione e pianificazione del lavoro. Va evidenziato che ci sono ottime prospettive in termini produttivi per il 2021 a seguito del super-ecobonus del 110per cento. L’azienda si è organizzata facilitando il ricorso agli incentivi mettendo a disposizione dei clienti un servizio per l’accesso al credito d’imposta”.

Novità in arrivo anche per i dipendenti. Paliani e Tempesta infatti hanno chiarito che “l’azienda ha accolto la richiesta sindacale di ridistribuire un premio sotto forma di welfare di 150 euro a dipendente compresi i lavoratori interinali e di stabilizzare altri sei lavoratori interinali che passeranno in Kromoss con un contratto a tempo indeterminato prima della fine dell’anno”. Per la Uil il risultato dell’incontro è positivo e si è raggiunto “l’obiettivo di trovare un’intesa, così come concordato con la dirigenza, per un premio di risultato, aprendo il confronto a partire dal mese di gennaio 2021”. Intanto da ieri alcune aziende del territorio si sono fermate per le festività natalizie. LFoundry, continuerà a lavorare a ciclo continuo, rallentando la produzione solo domani e il 31 dicembre. Sono invece chiuse fino a gennaio la Fiamm – Siapra di Avezzano e la Saes dove i dipendenti rientreranno dopo l’Epifania e la Kromoss stessa dove i cancelli si riapriranno dopo il primo dell’anno.