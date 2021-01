Kit per mettere in sicurezza i pollai dagli orsi, a Gioia dei Marsi ci si prepara per la primavera

Gioia dei Marsi. Il Comune di Gioia dei Marsi si prepara a consegnare cinque kit per mettere in sicurezza i pollai dagli orsi e già si pensa a un nuovo bando. Sono composti da reti elettrificate i kit che dovranno essere sistemati intorno alle aree dove si trovano galline e polli per dissuadere gli orsi a fargli visita.

Il Comune di Gioia dei Marsi, insieme al Wwf e all’associazione Salviamo l’orso, in autunno ha pubblicato un bando per concederli a titolo gratuito reti, alimentazione e cartelli informativi agli allevatori e ai cittadini che ne facevano richiesta. Sono arrivate all’ente cinque richieste, tutte accolte. Non appena il tempo lo consentirà ci sarà un sopralluogo per capire la reale necessità delle reti e per consegnarle ufficialmente. Ma non ci si fermerà qui.

Il consigliere Antonio De Ioris ha spiegato che “sono state fatte negli anni diverse iniziative per fronteggiare le incursioni dell’orso e della fauna selvaggia in generale. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato quello della consegna dei kit. A primavera abbiamo intenzione di riaprire il bando per capire se ci siano altri cittadini che necessitano di questa attrezzatura”