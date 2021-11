Kickboxing, bottino di medaglie al campionato regionale per il team Baldassarre

Trasacco. Sono arrivate tante medaglie per il team di kickboxing Baldassarre. Si è svolto ieri pomeriggio, al palazzetto Giovanni Paolo II di Pescara, il campionato regionale dove il team che si allenaa Trasacco, ha chiuso la giornata con 8 medaglie, tra cui 4 ori e 4 argenti.

Martina Magnante porta a casa due ori vincendo due categorie: -50 kg e -60 kg.

Domenico D’Eleuterio porta a casa una medaglia d’oro nella categoria -74 kg e 1 medaglia d’argento nella categoria -79 kg.

Mohssine Zammour porta a casa una medaglia d’argento vincendo due incontri stratosferici e perdendo la finale con un bravissimo atleta.

Francesco Oddi porta a casa due medaglie d’argento: una nella categoria -55 kg e una nella categoria -70 kg perdendo due finali per pochissimo, sempre a testa alta pur sapendo di aver combattuto in due categorie che non erano sue.

Tomas Baldassarre porta a casa una medaglia d’oro nella categoria -79 kg.

“Vorrei ringraziare tutti i miei atleti che mi hanno dato la forza di andare avanti e affrontare con una grinta assurda il campionato”, scrive in una nota Baldassarre, “mi rivolgo a tutti dicendo grazie, grazie e ancora grazie, la mia vittoria la dedico a tutti voi. Adesso testa bassa e via al lavoro per il prossimo campionato”.