Kick boxing: l’avezzanese Massimo Persia convocato nella nazionale azzurra ai campionati mondiali

Avezzano. I recenti successi dei nostri atleti nelle olimpiadi del Giappone stanno appassionando sempre più l’opinione pubblica alle arti marziali: in questo quadro di inaspettato successo sarebbe interessante parlare dell’avezzanese Massimo Persia che è tra gli atleti convocati dalla nazionale italiana master (atleti che hanno superato un certo limite di età) di Kick boxing FederKombat che parteciperà ai prossimi campionati mondiali di Kickboxing in programma dal 15 al 24 Ottobre a Jesolo.

La Kick è costituita da un mix di tecniche che fanno riferimento sia alla boxe che alle arti marziali, per appunto, e Jesolo ci saranno tutti gli atleti che nel mondo fanno parte della Federazione in questione. Di poche settimane fa la notizia del riconoscimento ufficiale della Kickboxing nel comitato olimpico, una disciplina che nel tempo sta diventando un vero e proprio trampolino di lancio per molti atleti. Massimo è Maestro di Kickboxing cintura nera 5 grado ma anche cintura nera 6 dan di Taekwon-Do ITF (stile tradizionale), disciplina nell’ambito della quale ha avuto una lunga carriera agonistica ricca di successi tra i quali può vantare titoli mondiali e continentali.

La vittoria agli ultimi Campionati Italiani-Coppa Italia di Kickboxing nella categoria Master Kick Light -84kg, rafforzata anche da un terzo posto ottenuto nella specialità del Light Contact, gli sono valse la convocazione nella nazionale azzurra. Persia è tesserato come Tecnico ed agonista nell’ Associazione Sportiva MMA (mixed martial arts) operante presso il Pala Winner Team di Avezzano.

“Un obiettivo raggiunto grazie al sacrificio di tutte le persone che mi stanno vicino, in primis grazie alla mia meravigliosa famiglia a cui ho sottratto del tempo per allenarmi e che nonostante mi ripaga sempre con tutto l’amore del mondo”, dichiara Persia, “e Grazie al mio Team, con cui abbiamo lavorato sodo, questa vittoria è anche vostra”. Soddisfazione per tutto lo staff del Pala Winner Team, struttura d’eccellenza nelle arti marziali, e per il Direttore Tecnico Master Alessandro Cavidossi che dichiara: “Stiamo ottenendo eccellenti risultati che rispecchiano il duro lavoro che ogni giorno svolgiamo nella formazione dei nostri atleti, conferma della professionalità dello staff e dell’altissimo livello agonistico del team”.