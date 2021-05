Kick boxing: il marsicano Claudio Palenca Tabulazzi diventa campione italiano

San Benedetto. Nella giornata di ieri, presso l’Rds Stadium di Rimini, si è aggiudicato il titolo di “campione italiano” nella categoria Kick-Light (-89 kg) Claudio Palenca Tabulazzi, atleta originario di San Benedetto dei Marsi. presso l’Rds Stadium di Rimini, si è aggiudicato il titolo di “campione italiano” nella categoria Kick-Light (-89 kg) Claudio Palenca Tabulazzi, atleta originario di San Benedetto dei Marsi. Palenca Tabulazzi, nonché giovane, può già vantare un’incredibile carriera alle spalle fatta di titoli, trionfi e trofei ai quali può aggiungere un altro importante prezzo pregiato da esporre in bacheca. Un titolo che non solo è importante e conteso, ma che è riuscito a conquistare egregiamente mentre in parallelo partecipava anche al campionato di Light-Contact, per il quale ha ottenuto un importantissimo terzo posto. Un successo importante che lancia il guerriero marsicano verso il Team della nazionale italiana.

Insieme al nostro fenomeno, oramai consolidato, Claudio Palenca Tabulazzi, i complimenti vanno fatti ad un altro baby-fenomeno, Simone Liberale, anche lui originario di San Benedetto dei Marsi.

Il giovane fighter, tra l’altro alunno di Palenca Tabulazzi, coach oltre che combattente, si è reso protagonista con una prestazione di altissimo livello, conquistando un preziosissimo secondo posto nella categoria Oldcadet (-69 kg). Un risultato che proietta il ragazzo verso un futuro già scritto e pieno di successi.

Sotto l’esperta guida di Maurizio Pollicelli, uno dei Coach più rinomati nel territorio marsicano, i ragazzi marsicani portano in alto l’orgoglio dell’Abruzzo intero portando vanto all’intera regione e soprattutto a San Benedetto dei Marsi, che si stringe per celebrare i suoi campioni e per augurargli un futuro ancora più ricco di premi e di soddisfazioni. Ad Maiora.