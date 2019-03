Kick Boxing, coppa del mondo: HMD Italia fa il pieno di medaglie, oro all’avezzanese Aurora Viscogliosi

Abruzzo. “Dopo la trasferta di Atene che ha visto HMD Italia nel primo posto nel Medagliere Internazionale, come promesso eccoci di rientro dalla prestigiosissima Coppa del Mondo di Kick Boxing svoltasi in terra irlandese. HMD (Hwal Moo Do) conquista il settimo posto nel medagliere generale e Primo Team Italiano con 7 Ori 10 Argenti e 20 Bronzi.

308 Clubs, 39 Paesi Partecipanti, 3753 registrazioni.

Questi i numeri con cui gli atleti HMD e nello specifico la compagine Abruzzese guidata dal Maestro Filippo Marzella cintura nera VII Dan, si sono misurati nelle specialità a contatto leggero (Point Fighting e Light Contact) e nelle Forme Tradizionali che sono l’espressione tecnica e Marziale di un percorso fisico/mentale di altissimo livello. Atleti provenienti dai 4 continenti si sono contesi il prestigioso podio della capitale Irlandese. Così la squadra Abruzzese contribuisce al medagliere: 1 oro 2 argento 3 bronzo

Pescina

Odorisio Michelangelo: bronzoPoint Fight -42 Old Cadet

AVEZZANO

Viscogliosi Aurora: oro Point Fight -65 JUNIOR int., argento Point Fight -65 SENIOR int.

PESCOCANALE

Di Cintio Ilaria: atleta Azzurra nel precedente campionato del Mondo, reduce

dalla vittoria della competizione “Golden Glove” 2019 non riesce ad accedere alle semifinali,

ma la grinta, la perseveranza e la volontà che la contraddistinguono sono e saranno un

lasciapassare fondamentale per le prossime sfide.

COLLARMELE

Marzella Giulia: argento Forme Tradizionali Junior, bronzo Forme Tradizionali Senior

Marzella Samuele: bronzo Team Point Fight Old Cadet

Marzella Camilla: Camilla combatte e vince le prime fasi eliminatorie di questa importante competizione, non riuscendo a battere la forte Irlandese nella -37 YC e la ragazza Inglese nella -42 OC. Le grandi doti tecniche di Camilla che le hanno permesso di prendere la divisa Azzurra nella stagione precedente, faranno si che grinta e spirito marziale/agonistico siano le ispirazioni più grandi!

BASILEA

Bucci Annalisa: Alla sua seconda esperienza internazionale cresce il livello tecnico pur non

riuscendo a salire sul podio.

Partecipazione straordinaria del M° IV Dan Franco D’agostino resp.le tecnico HMD Svizzera dove Hwal Moo Do Italia inizia la sua nuova avventura con la disciplina tradizionale Coreana dopo essersi formato nel piccolo paese di Collarmele insieme al suo Maestro ed il suo Team.

1 ORI 2 ARGENTI 3 BRONZI

L’impegno e la motivazione che spinge questi giovani atleti è il frutto di un percorso Tradizionale e Agonistico che poi si trasforma in Motivazione che porta il HWAL MOO DO-KOREAN DRAGON (Kick Boxing) ad essere da alcuni anni sempre sul podio del medagliere Nazionale ed Internazionale FIKBMS e WAKO. Ed è proprio questo che spinge sempre più giovani ad avvicinarsi al Hwal Moo Do (disciplina tradizionale Coreana) per approcciarsi a questa realtà che insegna valori sani, fortifica il corpo e regala grandi emozioni. Il percorso per la selezione Nazionale Azzurra sta iniziando, pronti a dare il massimo…sempre!

Con tante emozioni e con tanta voglia di fare ancora meglio. Siete stati tutti fantastici, HMD Italia vi ringrazia.

Hwal Moo!

M° Filippo Marzella VII Dan

Resp. Regione Abruzzo” Nello Simonelli