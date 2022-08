Katia Erneste si prepara per professione monastica temporanea: domenica la cerimonia

Tagliacozzo. C’è aria di festa nelle stanze e negli spazi comuni del monastero dei Santi Cosma e Damiano di Tagliacozzo. A distanza di quattro anni dalla consacrazione della vita al Signore della suora di clausura Marialuce Escobar Sibrian, un’altra importante cerimonia attende le consorelle. Madre Donatella Di Marzio, che da nove anni è badessa del monastero dei Santi Cosma e Damiano di Tagliacozzo, ha annunciato con orgoglio che tra le monache benedettine di clausura ci sarà una nuova professione monastica temporanea.

Si tratta di Katia Erneste, una tra le più giovani consorelle della struttura religiosa del centro di Tagliacozzo. La 43enne originaria di Villamagna, in provincia di Chieti, ha scelto ben sette anni fa di sposare questo tipo di vita. Dopo aver varcato la soglia del monastero dei Santi Cosma e Damiano nel 2015 ha iniziato il suo percorso di fede accompagnata dalla preghiera e dall’aiuto quotidiano di madre Donatella e delle sue consorelle. Un lungo e articolato cammino che ha dato la possibilità alla 43enne di capire quale era la sua strada e se era pronta a sposare fino in fondo la vita monastica fatta di devozione a Dio, ma anche di fraternità e condivisione con le altre religiose. A distanza di sette anni è arrivato il momento tanto atteso.

Domenica 28 Katia Erneste emetterà la sua professione monastica temporanea. La cerimonia si svolgerà nella chiesa madre dei Santi Cosma e Damiano alle 17. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo dei Marsi, monsignor Giovanni Massaro, che fin dal suo insediamento ha mostrato subito vicinanza e affetto per le monache di Tagliacozzo. Con la professione solenne, nella Chiesa cattolica, la consorella sceglie l’emissione in perpetuo dei voti religiosi di povertà, castità e obbedienza, ed entra in modo definitivo in un ordine religioso. Secondo quanto previsto dal codice di diritto canonico Katia Erneste dovrà prima emettere però i voti in forma temporanea, rinnovandoli per un certo numero di anni, da tre a nove, e poi pronunciarli in modo definitivo. Per questo primo passaggio tutta la comunità religiosa del monastero dei Santi Cosma e Damiano di Tagliacozzo si sta preparando in preghiera stando vicino alla 43enne e affidandola a Dio.